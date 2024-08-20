«Ганьба!»: експерт розчарований заявою Меган Маркл про принцесу Лілібет

Колишній королівський кореспондент BBC Майкл Коул підкреслив «велику трагедію» принцеси Лілібет, коли принц Гаррі та Меган Маркл завершили своє нещодавнє міжнародне турне по Колумбії.

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Герцог і герцогиня Сассекські провели чотири дні в південноамериканській країні, обговорюючи питання шкоди для дітей в Інтернеті. На форумі «Афро-жінки та влада» Меган Маркл зазначила, що її трирічна дочка Лілібет «знайшла свій голос», пише thenews.com.pk.

Герцогиня додала: «Ми дуже пишаємося цим, тому що саме так ми створюємо умови, в яких виникає хвильовий ефект, коли молоді дівчата та молоді жінки знають, що хтось інший заохочує їх використовувати свій голос і бути почутими».

Обговорюючи ці зауваження, Коул сказав в інтерв'ю GB News, що «великою трагедією» Лілібет є той факт, що вона ще не зустрічалася з членами королівської родини, а також зі своїм дідусем Томасом Марклом.

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Коул пояснив: «Я думаю, що ця маленька дитина не скаже „привіт, дідусю“, і це велика, велика трагедія, тому що вона не зустрічалася з королем Чарльзом, вона не зустрічалася з Томасом Марклом, її дідусем по материнській лінії — це така ганьба».

«Вони їздять по всьому світу і намагаються робити добро, і ми вітаємо добро, але ви повинні привезти його додому», — сказав Коул.

Наголошуючи на дистанції у відносинах між принцом Гаррі, Меган Маркл і королівською родиною у Великобританії, Коул додав, що якщо вони «не можуть навести мости у власній родині», то «яку надію вони мають на наведення мостів з іншими спільнотами, іншими віросповіданнями та іншими переконаннями».

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Відповідаючи на запитання про роботу Сассекських в Колумбії, Коул заявив, що їхня активність у розв’язанні глобальних проблем була б «великим надбанням» для королівської сім'ї, якби вони залишилися на своїх посадах високопоставлених членів королівської сім'ї, що працюють.

Раніше королівська коментаторка Анджела Левін висловилася про інтерв’ю герцога та герцогині Сассекських.

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