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Кейт Міддлтон ніколи не пробачить Меган Маркл: що стало причиною їхнього конфлікту

16:22 11 жовтня 2024
Кейт Міддлтон та Меган Маркл

Кейт Міддлтон все ще відчуває глибоку образу на Меган Маркл і принца Гаррі після їхнього вибухового інтерв’ю з Опрою Вінфрі у 2021 році.

«Кейт підвела жорстку лінію на піску — вона не змінить своєї думки щодо них, — сказало джерело виданню Hindustan Times. — Вони ніколи не просили вибачення за свою брехню. Але Вільяму важче, тому що Гаррі — його брат. Це жахлива ситуація».

Напруженість між Гаррі та Вільямом добре відома, особливо після мемуарів Гаррі «Запасний». Попри це, ходять чутки, що Вільям може бути готовим до примирення.

«Але Кейт вважає, що Гаррі й особливо Меган завдали достатньо шкоди королівській сім'ї. Й завдадуть ще більше шкоди, якщо їх впустять назад», — повідомило джерело.

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Відомо, що Кейт робила кілька спроб у минулому, щоб зв’язатися з Гаррі. Вона дзвонила Гаррі пізно вночі, заохочуючи його залишатися сильним у труднощах.

«Кейт зв'язалася з Гаррі, щоб сказати йому, щоб він тримав підборіддя вище і не надто хвилювався через ці тимчасові невдачі, — поділилося джерело. - Їй зараз його дуже шкода. Бачити, як він проходить через усі ці невдачі, дуже важко, і це крає її серце — особливо тому, що його судовий процес відбувається так близько від їхнього дому».

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Напруженість між Сассекськими та королівською родиною загострилася під час інтерв'ю Опри. В ньому Гаррі висловив розчарування у своєму батькові, а Меган стверджувала, що Кейт змусила її плакати.

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