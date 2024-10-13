Меган Маркл пожалілась, що стала жертвою кібербулінгу

Герцогиня Сассекська любить відвідувати дитячі заходи, де можна не тільки «себе показати», але й прорекламувати їхній спільний з Гаррі фонд The Archewell Foundation.

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Так, нещодавно вона відвідала захід Girls Inc — американської некомерційної організації, яка заохочує дівчаток бути «сильними, розумними та сміливими», пишуть зарубіжні ЗМІ.



З нагоди Міжнародного Дня дівчаток Girls Inc спільно з #HalfTheStory — іншою некомерційною організацією, яка прагне покращити відносини молодого покоління з технологіями, — організувала зустріч для просування нової програми цифрового добробуту під назвою Social Media U.

Оскільки The Archewell Foundation спонсорує проєкт, Меган Маркл запросили поговорити з дітьми та поділитися своїм досвідом.

На заході герцогиня Сассекська з'явилася у синій сорочці J. Crew, білих штанах Ralph Lauren та коричневих туфлях Manolo Blahnik, в тон до яких підібрала ремінь.

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Одна з цілей програми, розробленої #HalfTheStory і Girls Inc — спонукати підлітків спілкуватися без гаджетів або використовувати технології для творчості та позитивного спілкування.

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Тому разом із підопічними Girls Inc. герцогиня обговорила важливість відповідального ставлення до технологій у цифрову епоху. Зокрема, за словами засновниці #HalfTheStory Ларісси Мей, Меган поділилася своїм особистим досвідом. Зокрема, тим, що намагається не приймати до серця безпричинну критику в Інтернеті на свою адресу — так званий «кібербулінг».

«Ми обговорювали низку ситуацій, і Меган розповіла про те, що належить до людей, що найбільше піддаються буллінгу в світі», — повідомила Мей в інтерв'ю Vanity Fair.

Також вона додала, що ледь не щодня на бідолашну герцогиню виливають тони бруду люди, що заздрять їй та принцу Гаррі.

Зазначимо, що захід, на якому була присутня Меган, відбувся ще 2 жовтня, проте стаття про нього на сайті The Archewell Foundation з'явилася лише зараз. Багато інтернет-користувачів вважають, що Маркл навмисно випустила публікацію до нового виходу у світ Кейт Міддлтон. Як відомо, після закінчення курсу хіміетерапії, принцеса Уельська разом з чоловіком зустрілася у Віндзорському замку з хворою на рак дівчиною Ліз Хаттон.

ЗМІ також пишуть, що свого часу Кейт Міддлтон зробила все, що могла, щоб «побудувати міст» між Гаррі та Вільямом, а також помирити опального герцога з батьком, проте цього виявилося замало.

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