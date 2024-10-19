Пережив пекло Оленівки і повернувся до коханої: з полону звільнили «азовця» Андріанова

Під час обміну полоненими, що відбувся напередодні, в Україну повернувся боєць полку «Азов» Владислав Андріанов, який пережив теракт у Оленівці.



Його дівчина, поліцейська з Маріуполя Мар'яна Чечелюк, також була в полоні і повернулася за обміном у травні 2024 році.

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У сторіз на своїй сторінці в Інстраграм Мар'яна поділились кадрами зі звільненим чоловіком.

Владислав передав Мар'яні букет квітів і лист, текст якого вона зачитала у сторіз.

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Нагадаємо, у рамках 58-го обміну полоненими 18 жовтня до України повернулись 95 військовців — захисників Маріуполя і «Азовсталі», Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини, Херсонщини.

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Зокрема, вдалося повернути чимало оборонців, які були засуджені РФ на тривалі терміни. 20 з них отримали вироки у РФ до довічного увʼязнення. Серед звільнених — військовослужбовець, правозахисник, співзасновник Центру прав людини ZMINA і Громадського радіо Максим Буткевич.

Нагадаємо, що командир бригади «Азов» Денис Прокопенко заявив, що під час обміну додому повернулися 34 військовослужбовці «Азову», які боронили Маріуполь.



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