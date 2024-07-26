Як росіяни вбивали українських полонених у Оленівці у липні 2022 року: подробиці розслідування Associated Press

У смерті українських військовополонених у Оленівці винувата росія. Це випливає з розслідування Associated Press.

Так, Associated Press повідомляє з посиланням на дані свідків та доповідь ООН, що росія була винна у масовій смерті українських військовополонених, які утримувалися в таборі Оленівка під окупованим Донецьком.

ВІДЕО ДНЯ

Інформаційне агентство опублікувало своє розслідування через два роки після події, в результаті якого було вбито понад 50 військовослужбовців ЗСУ, що потрапили в полон, ще понад 70 отримали поранення.

Журналісти АР поговорили з більш ніж 10 свідками подій, що відбувалися в ніч на 29 липня 2022 року, у тому числі з кількома колишніми полоненими, що вижили.

РЕКЛАМА

Вони також отримали текст внутрішньої доповіді ООН, автори якої також дійшли висновку про причетність росії (цей документ так і не було офіційно опубліковано).

Після вибухів і пожеж в Оленівці росія заявила, що в цьому винний обстріл з боку ЗСУ з реактивної установки залпового вогню HIMARS. Українська влада назвала ці твердження брехливими, експерти також не знайшли ознак, що табір для військовополонених потрапив під обстріл ЗСУ.

РЕКЛАМА

Згідно з однією з версій, свідчення достовірності якої є і в публікації AP, потужні вибухи в бараку, де знаходилися полонені, могли статися через закладений пристрій, а постріли з установок «Град», які відбувалися одночасно, потрібні були, щоб заглушити їх.

Як пишуть журналісти AP, події в Оленівці розвивалися так:

РЕКЛАМА

Вранці 27 липня 2022 року групу полонених, серед яких були лише військові з українського полку «Азов» (він захищав завод «Азовсталь» у Маріуполі), перевели до окремого приміщення. Воно знаходилося в промисловій зоні колонії та було розташоване на деякому віддаленні від інших п'яти бараків.

Як розповіли кілька колишніх полонених, в цьому приміщенні було близько 100 ліжок без матраців, поруч знаходилася поспіхом вирита яма для туалету.

Начальник колонії пояснив, що полонених перевели сюди, щоб відремонтувати їхній старий барак, хоча там все ще залишалося багато інших в'язнів. Українські полонені, які деякий час жили у цьому приміщенні, а пізніше вийшли на волю, кажуть, що жодного ремонту там так і не зробили.

Того ж дня охоронці викопали для себе окопи, повідомив один із співрозмовників агентства.

28 липня керівництво колонії наказало перенести пости охорони дещо далі від нового барака для військових «Азова», а охоронці вперше «наділи бронежилети та каски, чого вони раніше ніколи не робили», йдеться у доповіді ООН.

Увечері 28 липня Арсен Дмитрик, один з українських військових, що вижили, який розмовляв з журналістами агентства, ліг спати, пізніше прокинувся від пострілів з пускової установки «Град». Втім, таке відбувалося й раніше, тож співрозмовник агентства продовжив спати.

Потім він прокинувся від найпотужніших вибухів, внаслідок яких багато його товаришів загинули, а сам він отримав осколкові поранення.

Інші ув'язнені також розповіли, що чули звуки «Градів», які, на їхню думку, покликані були заглушити потужніші вибухи, що пролунали в приміщенні.

Потім українські полонені, що вижили, вибігли на вулицю, щоб попросити про допомогу, але охорона «стріляла в повітря і говорила „не наближайтесь до воріт“», згадує Дмитрик.

Ще один свідок каже, що охоронці дивилися на українських полонених, що панікували, сміялися, кидали в них ганчірки і світили ліхтариками.

Медики прибули на місце події лише за кілька годин — це були українські полонені з інших бараків, які мали медичну підготовку.

Потім полонених, що вижили, поселили в окремому приміщенні, що, на думку експертів ООН, було покликано не дати їм розповісти про те, що сталося.

Деякі ув'язнені бачили, як після цього на місце події приїхали одягнені у військову форму люди, які принесли коробки з уламками ракет HIMARS і розклали їх біля бараку.

Ці уламки згодом зняли російські пропагандисти.

Як писали «ФАКТИ», минулого року на Донбасі окупанти розстріляли українських військових, які здавалися в полон через брак набоїв.

51

Читайте нас у Facebook