Не завжди мають право: коли поліція не може вимагати документи у водія

В Україні автомобілісти часто помилково вважають, що в умовах воєнного стану поліція може зупиняти авто та перевіряти документи у водія.

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Але це не так, пише профільне автовидання.

Водночас юристи звертають увагу на те, що навіть під час воєнного стану патрульні керуються положеннями закону «Про Національну поліцію». У статті 35 цього закону є вичерпний перелік підстав для зупинки транспортного засобу поліцією.

Більшість із них пов’язані з порушенням закону, причому у патрульного мають бути конкретні дані, що вказують на вчинення водієм або його пасажирами певного правопорушення.

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Також поліції можна зупиняти авто за наявності у нього технічних несправностей, надання допомоги постраждалим особам або в разі загрози безпеці.

Юристи звертаються до прикладу П’ятого апеляційного адміністративного суду у справі № 473/1404/20. У рамках розгляду суд чітко вказав на те, що без наявності доказів порушень правил дорожнього руху вимога поліції пред’явити документи по відношенню до водія є неправомірною і не підлягає виконанню.

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Як повідомляли «ФАКТИ», на дорогах Європи з’явилися нові дорожні знаки. Наприклад, знак «автомобіль з крилами» попереджає водіїв про підтоплення ділянок дороги великою водою, небезпечною для автомобілів.

А знак у формі білого ромба на синьому тлі позначає смугу для спільного використання. Він дозволяє рух лише для таксі, громадського транспорту, або автомобілів, в яких перебуває щонайменше дві особи, включаючи водія.

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