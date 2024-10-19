Життя як в кіно: Леся Нікітюк відзначила 37-річчя і розповіла, що робить її щасливою

Сьогодні, 19 жовтня, телеведуча Леся Нікітюк, яка нещодавно показала свого обранця, святкує день народження. Звичайно, як і слід публічній особі, Леся Іванівна не стала приховувати свій вік, і вирішила «компенсувати» його привабливим зовнішнім виглядом.

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«37! Прокинулась без набряків і супер, поїхала зніматись у кіно. Якщо чесно, все моє життя, як кіно. І в обох випадках я ніф*га не граю… Приймаю і проживаю все, що дає мені життя і завжди ділюсь з вами», — зачарувала вона шанувальників.

Судячи зі святкового вигляду, знаменитість добре підготувалася до свята, і купила (чи отримала в подарунок) чорну сукню з глибоким декольте. Стилю додала за допомогою чоботів гофре, адже довгі ноги — один з «козирів» Лесі.

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Зі святом Лесю привітали колеги по цеху.

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Після відповіді на привітання Леся Іванівна вирішила трохи «додати філософії», і поділилась «секретами» свого успіху: «Як би не було, я завжди намагаюсь рости і розвиватись, не стояти на місці, виходити з зони комфорту, вчитися тому, чого не знаю і це заряджає мене! На разі, в моєму житті все за планом і я щаслива».

Втім, знаменитість відразу «схаменулася», адже великих текстів ніхто не читає. І пішла, вочевидь, готуватися до святкового застілля.

Нагадаємо, Леся Нікітюк нещодавно отримала пропозицію знятися у кіно. Ведуча буде зніматися у головній ролі у фільмі «Песики».

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