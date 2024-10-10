«Мені зробили пропозицію»: Леся Нікітюк подалася у кінозірки
Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка нещодавно показала фото свого хлопця, повідомила, що їй зробили пропозицію. Втім, це наразі не стосується особистого життя.
Річ у тому, що їй запропонували знятися в кіно. Більш того — у головній ролі. На підготовку до зйомок та репетиції було відведено лише місяць. «I'll do my best. Тобто, вже цієї весни ви (і, нарешті, я теж) побачите мене на великих екранах», — пише Нікітюк на своїй сторінці у соцмережах.
Більш того, у фільмі «Песики» Леся зніматиметься з «колегами» її чотирилапого домашнього улюбленця Рафіка.
Зйомки комедійної історії про справжнє кохання тривають.
«Згодом покажу, як виглядають зараз мої непрості щоденні будні. Настав період в житті, коли кохання буде багато в моєму інстаграмі. І я зараз не тільки про фільм», — додала зірка.
Друзі та шанувальники активно відреагували на цю новину, вітаючи телеведучу. Серед них — і продюсер Євген Таллер.
Нагадаємо, що нещодавно телеведуча розповідала про свою зустріч з відомим німецьким дизайнером і стилістом Френком, який творчо підтримує Україну, та показала їхні спільні фото.
Фото з Instagram Лесі Нікітюк105
Читайте нас у Facebook