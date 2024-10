«Мені зробили пропозицію»: Леся Нікітюк подалася у кінозірки

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка нещодавно показала фото свого хлопця, повідомила, що їй зробили пропозицію. Втім, це наразі не стосується особистого життя.

ВІДЕО ДНЯ

Річ у тому, що їй запропонували знятися в кіно. Більш того — у головній ролі. На підготовку до зйомок та репетиції було відведено лише місяць. «I'll do my best. Тобто, вже цієї весни ви (і, нарешті, я теж) побачите мене на великих екранах», — пише Нікітюк на своїй сторінці у соцмережах.

Більш того, у фільмі «Песики» Леся зніматиметься з «колегами» її чотирилапого домашнього улюбленця Рафіка.

Фото зі сторінки Лесі Нікітюк

РЕКЛАМА

Фото зі сторінки Лесі Нікітюк

Фото зі сторінки Лесі Нікітюк

РЕКЛАМА

Зйомки комедійної історії про справжнє кохання тривають.

«Згодом покажу, як виглядають зараз мої непрості щоденні будні. Настав період в житті, коли кохання буде багато в моєму інстаграмі. І я зараз не тільки про фільм», — додала зірка.

РЕКЛАМА

Друзі та шанувальники активно відреагували на цю новину, вітаючи телеведучу. Серед них — і продюсер Євген Таллер.

Нагадаємо, що нещодавно телеведуча розповідала про свою зустріч з відомим німецьким дизайнером і стилістом Френком, який творчо підтримує Україну, та показала їхні спільні фото.

Фото з Instagram Лесі Нікітюк

105

Читайте нас у Facebook