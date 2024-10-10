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Шоу-бізнес

«Мені зробили пропозицію»: Леся Нікітюк подалася у кінозірки

16:06 10 жовтня 2024
Леся Нікітюк на зйомках

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк, яка нещодавно показала фото свого хлопця, повідомила, що їй зробили пропозицію. Втім, це наразі не стосується особистого життя.

Річ у тому, що їй запропонували знятися в кіно. Більш того — у головній ролі. На підготовку до зйомок та репетиції було відведено лише місяць. «I'll do my best. Тобто, вже цієї весни ви (і, нарешті, я теж) побачите мене на великих екранах», — пише Нікітюк на своїй сторінці у соцмережах.

Більш того, у фільмі «Песики» Леся зніматиметься з «колегами» її чотирилапого домашнього улюбленця Рафіка.

Фото зі сторінки Лесі Нікітюк

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Фото зі сторінки Лесі Нікітюк

Фото зі сторінки Лесі Нікітюк

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Зйомки комедійної історії про справжнє кохання тривають.

«Згодом покажу, як виглядають зараз мої непрості щоденні будні. Настав період в житті, коли кохання буде багато в моєму інстаграмі. І я зараз не тільки про фільм», — додала зірка.

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Друзі та шанувальники активно відреагували на цю новину, вітаючи телеведучу. Серед них — і продюсер Євген Таллер.

Нагадаємо, що нещодавно телеведуча розповідала про свою зустріч з відомим німецьким дизайнером і стилістом Френком, який творчо підтримує Україну, та показала їхні спільні фото.

Фото з Instagram Лесі Нікітюк

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