Окупанти вдарили баллістикою по Кривому Рогу: пошкоджено десятки будівель, багато поранених (фото)

Напередодні увечорі російська армія знов запустила по Україні «шахеди» та вдарила по Кривому Рогу двома балістичними ракетами. На щастя обійшлося без жертв, але багато людей постраждало.

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За словами мера міста Олександра Вілкула, загалом постраждало 17 містян, 8 людей перебувають у лікарні в стані середньої тяжкості.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

«За наявною на зараз інформацією пошкоджено 15 будинків, 3 заклади освіти, 3 адмінбудівлі (райвиконком, УПСЗН, Пенсійний фонд), 7 об'єктів бізнеса, готель, три пожежні машини, 20 автомобілів. Тобто, абсолютно мирні цивільні об'єкти», — зазначив він та додав, що штаб по допомозі людям розгорнуто у Довгинцівському виконкомі за адресою Дніпровське шосе 11. Він працюватиме 20 жовтня до 18:00.

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За уточненими даними, які оприлюднив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, з 17 постраждалих допомога знадобилася 14 мешканцям Кривого Рогу.

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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Пошкоджені готель, магазин, адмінбудівля, навчальний заклад, сім багатоквартирних будинків. Побиті близько 15 автівок. Зокрема, й три пожежні машини, стільки ж службових автомобілів поліції і карета «швидкої».

Фото зі сторінки Сергія Лисака

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Протягом ночі загарбники обстрілювали Нікопольщину — під вогнем артилерії перебувала Марганецька громада. А ранком ворог вдарив по Нікополю — там без поранених та загиблих.

Також увечорі 19 жовтня противник вдарив по центру Запоріжжя, за попередніми даними, трьома ФАБами — постраждали 10 людей у віці від 9 до 82 років. Під ударом знаходилися три райони обласного центру.

Фото ДСНС

Фото поліції

В МВС уточнюють, що ворожі боєприпаси влучили поблизу приватного домоволодіння та по відкритих ділянках місцевості. Але вибуховою хвилею та уламками частково пошкоджені житловий будинок, магазини, автомийка, складське приміщення торгівельного центру, транспортні засоби.

У ДСНС зазначають, що другий удар був завданий під час ліквідації наслідків першого прильоту у Кривому Розі. Серед постраждалих — рятувальник.

Нагадаємо, що останнім часом росіяни посилили обстріл Одещини, де їхніми цілями є портова інфраструктура. Під час ракетних ударів були жертви, пошкодження отримували цивільні судна.

Фото поліції

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