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Нещодавно одружився: на Покровському напрямку загинув нацгвардієць з Вінниччини

20:33 20 жовтня 2024
Дмитро Вортоломей

«На щиті» повернувся додому ще один захисник України. Військовослужбовця Національної гвардії України Дмитра Вортоломея провели в останню путь в рідному селі Северинівка на Вінниччині. 24 жовтня 2017 року він був призваний на строкову військову службу, повідомляє Тростянецька ОТГ.

«У 2019 році боєць підписав контракт з Національною гвардією України, проходив навчання в Золочеві Львівської області та отримав звання молодшого сержанта. У 2022 році з початком повномасштабного вторгнення, отримавши звання сержанта, став на захист України. Був захисником Одеси, воював на Херсонському, Покровському напрямках — скрізь, де гартувалися сила, воля і патріотизм справжніх Героїв», — повідомляє громада.

Старший сержант служив командиром відділення зенітного ракетно-артилерійського дивізіону в/ч 3029. Свій останній бій Дмитро прийняв 9 жовтня у районі населеного пункту Селидове Донецької області.

«Зранку ще телефонував додому, а до вечора — осколкові поранення зупинили його серце, забрали мрії матері про щасливу долю сина та велику родину… Діма нещодавно одружився, не налюбився, стільки всього не встиг…» — розповідають земляки воїна.

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26-річного Дмитра Вортоломея відспівали у місцевому храмі й поховали на кладовищі рідного села. У нього залишились матір, брат та дружина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазовий чемпіон світу Максим Петренко загинув у бою за Торецьк.

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