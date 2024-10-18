Дворазовий чемпіон світу загинув у бою за Торецьк (фото)

Ще один український спортсмен поповнив сайт-реквієм «Ангели спорту». У бою за Торецьк загинув титулований скелелаз, дворазовий чемпіон світу серед молоді 46-річний Максим Петренко. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив український атлет Євген Кривошейцев. Раніше війна забрала двох відомих українських альпіністів.

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«Сумна звістка… У бою з російськими окупантами за місто Торецьк, захищаючи Україну від путінських орд, загинув мій старий друг і багаторічний напарник у скелелазінні, дворазовий чемпіон світу, майстер спорту міжнародного класу зі скелелазіння Максим Петренко. Світла пам'ять Максиму та всім героям, які загинули захищаючи Україну», — написав Кривошейцев.

Уродженець Луганська Максим Петренко був дворазовим чемпіоном світу (1996 рік росія, 1997 Австрія) і срібним призером ЧС серед молоді (1994 Німеччина), а також володарем молодіжного Кубка Європи. На дорослих змаганнях найвищою нагородою спортсмена стала «бронза» чемпіонату світу 1999 року у Бірмінгемі. Тоді Максим став першим українцем і досі єдиним, хто отримав медаль на дорослих світових першостях зі скелелазіння у дисципліні «складність».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіонка та рекордсменка України загинула на війні з росією.

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