Дженніфер Лопес планує операцію: Бен має побачити, що втратив

Дженніфер Лопес зазнала кардинальних змін, оскільки виконавиця хіта On The Floor прагне відновити форму після того, як подала на розлучення з Беном Аффлеком через два роки після гучного весілля, пише Marca.

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Незважаючи на загадкове побачення пари в готелі Беверлі-Хіллз у вересні, схоже, що їхній юридичний розрив відбудеться.

Тож Джей Ло прагне викликати ревнощі у свого колишнього чоловіка модним одягом і неймовірним макіяжем.

«Джей Ло робить те, що роблять мільйони інших розлучених, — повідомило джерело — Намагаються сяяти після їхніх розривів. Але в її розпорядженні є мільйони, і вона має намір виглядати краще, ніж будь-коли, тому Бен побачить, що він втратив».

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Повідомляється, що зірка деякий час хотіла зробити операцію на оці, але відкладала її, щоб зосередитися на шлюбі з 52-річним актором та на власному напруженому графіку, пов’язаному з невдалою спробою гастрольного туру.

Тож Лопес витратить частину грошей на операцію на очах.

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«Джен хотіла відмовитися від окулярів і лінз, — каже джерело. — Вона прагне почати все заново і по-новому поглянути на життя. Вона вирішила, що настав час зробити щось лише для себе, і який кращий спосіб розпочати цей новий етап, ніж буквально побачити світ чіткіше?»

Співачка, яка щойно закінчила стосунки з Аффлеком, зізналася, що більше не буде встановлювати собі мінімальних очікувань для свого наступного партнера, і заявила, що «більше немає жодної заборони», оскільки вона вступає в філософський ренесанс. Частково це включає в себе психічне здоров’я, критичність і саморефлексію, оскільки вона прагне стати кращою людиною після всього, що пережила.

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Раніше повідомлялося, що Джей Ло роздає коментарі щодо їх розриву всім підряд, але Бен ставиться до цього філософськи.

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