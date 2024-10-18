Будуть готові 1 листопада: Буданов назвав кількість північнокорейських солдатів, яких залучила росія для війни в Україні

Очільник Головного управління військової розвідки України (ГУР), яке днями провело успішу операцію на Харківщині, оприлюднив дані про залучення піхотинців КНДР для війни проти України. Генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив 17 жовтня в інтерв'ю виданню The War Zone, що на сході росії триває підготовка приблизно 11 тисяч північнокорейських піхотинців для участі в бойових діях на території України.

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«Вони будуть готові (воювати в Україні) 1 листопада», — зазначив Буданов. За його словами, північнокорейські війська використовуватимуть російське спорядження та боєприпаси. Перший загін чисельністю 2600 солдат буде направлений до Курська, де наразі тривають активні бойові дії. Однак залишилося невідомим, де буде розміщена решта північнокорейських військ.

Буданов додав, що наразі «немає повної картини» щодо їх подальших дій, але вже відомо, що північнокорейські сили зазнали втрат в Україні.

Коментарі Буданова пролунали після того, як президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Брюсселі заявив про підготовку близько 10 тисяч північнокорейських солдат для участі в бойових діях на боці росії. Він також попередив, що залучення третіх країн до конфлікту може перерости в «світову війну».

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За словами Зеленського, деякі північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованих територіях України, надаючи допомогу російським збройним силам у використанні зброї, наданої Пхеньяном.

Тим часом, про рішення КНДР направити на війну в Україні 12 тисяч військових заявляють і в Південній Кореї, пише ВВС. В адміністрації президента країни відправлення північнокорейських військ на допомогу росії у війні проти України називають «серйозною загрозою міжнародній безпеці» і обіцяють, що Сеул «відреагує на цей крок усіма доступними засобами».

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що близько 3000 північнокорейських військових приєдналися до так званого «Спеціального бурятського батальйону» у складі російської 11-ї окремої десантно-штурмової бригади для участі в бойових діях на території України.

Фото зі сторінки Кирила Буданова у соцмережах

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