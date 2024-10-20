Чи реально оскаржити дарчу: адвокат пояснив, як це зробити

Договір дарування, або дарча — популярний спосіб передачі майна безкоштовно. Укладання подібних договорів один із найпоширеніших послуг, котрі надають юристи. З одного боку договір дарування нерухомості — зручний спосіб передати права власності на майно, з іншого — особливості документа можуть призводити до непорозумінь та конфліктів. Адвокат Олександр Малик дав відповіді на поширені питання, що виникають у зв’язку з даним документом, та пояснив, чи можна його скасувати.

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«Договір дарування має таку назву саме через безкоштовно передачу майна. Між дарчою та заповітом існує велика різниця, — пояснює юрист. — Основна з них полягає в тому, що перший документ набрає чинності у момент його складання. Крім того, коло тих, хто може оспорити дарчу, набагато вужче в порівнянні з тою ж дією стосовно заповіту. Згідно з законодавством України, до цього числа належать: підписанти договору, тобто, „Дарувальник“ та „Обдарований“. Інші зацікавлені особи, права й обов’язки котрих залежать від існуючого договору дарування».

Оскарження даного документу відбувається виключно у судовому порядку, зауважує адвокат. Перший і один із найважливіших кроків — складання позовної заяви. Від змісту та оформлення цього документу залежить чи взагалі суд розглядатиме справу. Судовий розгляд відбувається в порядку цивільного судочинства судом першої інстанції.

«Під час розгляду справи можуть проводитись дослідження психічного стану дарувальника та перевірка достовірності підпису на договорі дарування, — продовжує првник. — Перша перевірка необхідна для визначення, чи був дарувальник у адекватному стані, при ясному розумі, і чи було його рішення подарувати майно усвідомленим. Почеркознавча експертиза потрібна, перед тим, як оспорити дарчу на житло в Україні, щоб визначити, чи справді дарувальник особисто підписав договір дарування та добровільно відмовився від своїх прав власності на користь іншої людини. Судові засідання про оскарження дарчих тривають від трьох до десяти судових засідань. Це довготривалий, складний процес. При цьому, обидві сторони — і відповідач, і позивач — мають побудувати досконалу лінію захисту своїх інтересів. Розірвання договору дарування та його скасування (оскарження) зовсім не одне і теж».

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Розірвати дарчу можливо протягом 1 року з дати укладання, для оскарження дається 3 роки з дати, коли права особи було порушено, додає адвокат.

«Але для обох дій мають бути певні обставини. Наприклад, документ суперечить закону, державним чи суспільним інтересам. Також підставою оспорити договір дарування може стати невідповідність моральним принципам. Зазначу, що оскарження, в основному, відбувається за ініціативи дарувальника. Бажання скасувати своє рішення про дарування майна пов’язане, найчастіше, із „негідною“ поведінкою обдарованого», — констатує Олександр Малик.

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Фото: pixabay

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