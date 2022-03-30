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Робота нотаріусів під час війни: хто та які послуги надає

13:00 30 березня 2022
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Повномасштабне вторгнення росії в Україну змушує всіх нас жити по-новому. І як би там не було, проте життя триває й буденні проблеми потребують розв`язання.

Приміром, комусь потрібно вирішити питання зі спадком. Щоб він був оформлений офіційно, необхідно звернутись до нотаріуса. Через бойові дії не всі фахівці сьогодні мають можливість працювати. Водночас багато нотаріусів перебувають на своїх робочих місцях. Задля полегшення пошуку юриста Нотаріальна палата України створила реєстр нотаріусів, які працюють під час війни. Знайти нотаріуса можна за посиланням: http://notar.npu.ua. Пошук відбувається максимально легко: для цього необхідно лише ввести «ключові слова». Наприклад, прізвище нотаріуса чи його місцеперебування, тобто назву населеного пункту.

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Запитання, яке нині турбує багато кого з українців: чи відкривають нотаріуси спадкові справи і що робити, якщо останнє місце проживання померлого — в зоні активних бойових дій, де фактично неможливо працювати?

Відповідаючи на це запитання, керівниця програми «Правова безпека власності» Ukrainian Institute for the Future Ольга Оніщук зауважує, що в умовах воєнного стану спадкова справа заводиться будь-яким нотаріусом України, незалежно від місця відкриття спадщини, тобто людина може звернутися до найближчого працюючого нотаріуса у тому регіоні, де вона перебуває.

Ще одне актуальне питання: чи можна зараз оформити у нотаріуса договір купівлі-продажу, дарування, іпотеки нерухомості?

В даному випадку відповідь негативна. Як переконує Ольга Оніщук, з міркувань інформаційної безпеки та захисту права власності Державний реєстр нерухомості був заблокований Мін’юстом з першого дня війни. До відновлення повноцінної роботи реєстрів, необхідних для посвідчення вказаних договорів, діє заборона на вчинення таких дій.

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Фото https://ua.depositphotos.com/

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