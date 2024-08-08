Як оплачувати «комуналку» до отримання прав власності: адвокат пояснив нюанси

Бувають випадки, коли забудовник не оформлює акт приймання-передачі квартири без сплати комунальних послуг управляючій компанії за період після завершення будівництва. Як має відбуватися оплата «комуналки», якщо людина не має права власності на квартиру у новобудові, пояснив адвокат Олександр Головченко.

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«Бажано б уважно ознайомитися з пунктами відповідних підтверджувальних документів (додатками до них), укладених з забудовником щодо пайової участі в будівництві багатоквартирного будинку (договори, акт, додаткові угоди тощо), — радить адвокат. - Адже дуже часто в змісті саме таких документів приховується багато важливих нюансів, які надалі можуть створювати певні непорозуміння між інвесторами та забудовниками. Також важливо з’ясувати, на яких підставах та з якого моменту управляюча компанія (перед якою у вас виник так званий борг) здійснює обслуговування цього багатоквартирного будинку».

Адвокат наголошує: власник зобов’язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом. Тобто, за загальним правилом, обов’язок внесення плати за утримання житлового приміщення і комунальні послуги виникає з моменту виникнення права власності, тобто після державної реєстрації такого права.

«Забудовники часто не передають квартиру доти, поки не буде підписано певний пакет документів, в якому, крім акта приймання-передачі, можуть бути й договори (рахунки), що передбачають сплату боргу інвесторами за певні комунальні послуги, — продовжує адвокат. - Лише з моменту підписання таких документів людина зобов’язана нести витрати з оплати комунальних послуг! В іншому ж разі — виключно з моменту оформлення права власності на квартиру!

Для розуміння законності таких вимог забудовника слід вичитати укладені та підписані документи, що стосуються майнових прав на квартиру (договір, додаткові угоди тощо). Краще порадитись з юристом чи адвокатом щодо умов та наслідків підписаного договору. Якщо ж у змісті зазначених документів не знайдеться жодного пункту, яким було б передбачено сплату комунальних послуг інвесторами після завершення будівництва (здачі в експлуатацію) будинку, на що міг би спиратися забудовник, то, навіть якщо справа дійде до суду, шанси виграти у забудовника зводяться до 0″.

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