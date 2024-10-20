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Сода та оцет не допоможуть: досвідчений сантехнік підказав, як найпростіше прочистити труби у ванній

17:22 20 жовтня 2024
Ванна

Засмічення в трубах у душовій кабіні чи ванній можуть стати проблемою. До неї найчастіше призводить волосся, що скупчилося. Досвідчений сантехнік та генеральний директор Ace Plumbing Джастін Корнфорт не радить усувати його за допомогою харчової соди та оцту. В даному випадку механічні інструменти ефективніші, ніж хімічні розчини, пише The Mirror.

Так, найнадійнішим інструментом для видалення засмічення з волосся є зливний трос, який легко захоплює та видаляє волосся з труб, не пошкоджуючи його. Його слід вибирати з гнучких, але міцних матеріалів, щоб уникнути можливої поломки, тому що неякісні пластикові інструменти можуть застрягти всередині труб, створюючи додаткові проблеми.

У разі відсутності зливного троса альтернативою може бути дротяна вішалка. Випряміть її, залишивши невеликий гачок на одному кінці, потім обережно вставте її в злив, щоб витягти волосся, що застрягло.

Раніше «ФАКТИ» писали, як прочистити сантехніку без вантуза, а також про те, як легко прочистити раковину.

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