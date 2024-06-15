Для перевірки залийте відро води: як легко прочистити раковину — дуже простий спосіб (відео)

Кожна господиня, певно, опинялася в ситуації, коли планується якась важлива робота (консервація, приготування обіду перед приходом гостей тощо), а раковина на кухні забита, а нікого з чоловіків немає вдома. Втім, такий випадок зовсім не критичний, запевняє автор відео про те, як легко прочистити унітаз.

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В ще одному своєму відео показує, як прочистити засмічення доволі легким способом.

«Плюс, це буде і профілактика для ваших труб, які, певно, мають нальоти жиру», — припускає він.

Для прочистки майстер пропонує взяти дві ложки звичайної харчової соди і ложку солі, перемішати їх та засипати в раковину.

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Потім в стакан 9% оцту додати 25 г лимонної кислоти й вилити це в раковину, залишити так на 30 хвилин. Через деякий час промити раковину гарячою водою.

Результат роботи перевірити за допомогою відра води. Видно, що вода стекла майже за 5 секунд. Тож засіб дійсно дієвий.

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Раніше свій рецепт, як прочистити раковину, запропонувала експертка з чистоти Марина Жукова.

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