Забитий унітаз — не проблема: як прочистити сантехніку без вантуза (відео)

Навіть при частих прибираннях унітаз може забиватися. Причина — вигнута конструкція його труб. Найчастіше з такою проблемою стикаються власники старих фаянсових унітазів з чавунними трубами, на яких з часом зсередини утворюється шар солі, що заважає проходженню води й унітаз забивається.

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Фахівці клінінгових компаній радять використовувати для чищення унітазів харчову соду та грубу сіль. Ці натуральні продукти відмиють, продезінфікують та ще й позбавлять неприємного запаху, який може йти з каналізації.

Але є й «круті» лайфхаки, які допоможуть швидко вирішити проблему. Коротко їх можна описати так: гнучкий шланг розрізається спеціальним чином — цією частиною він буде занурюватись в унітаз, проминувши всі вигини труб. З іншої сторони шланга потрібно прикріпити лійку, через яку засипається сіль або харчова сода і заливається оцет. Потім простим ударом долоні створюється невеликий тиск, під напором якого чистяча рідина подається всередину унітазу. Тобто, засмічення буде прочищено навіть без вантуза.

Результат всіх спроб можна побачити на відео.

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Нагадаємо, що «домашні хитруни» поділилися ще одним лайфхаком про те, як можна легко розв'язати вузол на поліетиленовому пакеті — а це заняття, як відомо, може дратувати навіть терплячого чоловіка.

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