Потім дуже пошкодуєте: чому не варто прочищати засмічені каналізаційні труби окропом

Фахівці, як раніше розповіли, як спростити процес генерального прибирання, не радять вирішувати проблему засмічення каналізації за допомогою окропу. Таким чином, можна завдати шкоди своїй водопровідній системі, навіть не підозрюючи про це, пише Mirror.

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Якщо труби чисті і вода витікає, то виливати окріп у раковину можна, але якщо у вас засмічення, то гаряча вода може розплавити або деформувати пластикові труби.

«Кілька речей, які я зрозумів на своєму досвіді. Не використовуйте засоби для прочищення зливу. Ніколи. Як уже зазначалося, вони токсичні, дорогі, а головне — не працюють і роз'їдають ущільнювачі, що запобігають протіканню. Що ще важливіше, Не можна заливати киплячу воду в каналізацію в спробі прочистити злив. Нічого страшного, якщо труба чиста, але якщо окріп не допоможе прочистити засмічення (що цілком імовірно), він може розплавити ПВХ-пластик», — порадив сантехнік на форумі Reddit.

Коментарі сантехніка підтримали й інші: фахівці з WP Plumbing заявили, що якщо ви використовуєте окріп для прочищення засміченого зливу, то, найімовірніше, вам доведеться використовувати його так багато, що ви пошкодите труби, перш ніж прочистите засмічення.

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«Заливати кухонну раковину дуже гарячою водою — не найкращий спосіб прочистити засмічення. Це загрожує довгостроковими наслідками, і для цього вам знадобляться галони окропу. У результаті ви пошкодите трубопровід, перш ніж прочистите засмічення», — написали вони на своєму сайті.

Експерти з Balkan Plumbing також закликали відмовитися від використання окропу, вказавши ті самі причини. Зазначили, що небезпека існує тільки в тому разі, якщо у вас зливні труби з ПВХ. У сучасних будинках деякі зливні труби зроблені із пластику ПВХ, і зазвичай окріп просто проходить через них, не заподіюючи жодної шкоди.

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Але якщо вода буде текти по трубі повільно, ПВХ може деформуватися. Але якщо у вас немає труб з ПВХ, ви можете вилити окріп прямо в злив, і він ніяк не зашкодить водопровідній системі.

Найбезпечніший спосіб розблокувати злив — використовувати інструмент, відомий як зливна змія. Він являє собою довгий шматок згорнутого металевого дроту, прикріплений до гнучкого металевого троса. Трос кріпиться до кривошипа, і ви повертаєте кривошип, щоб повернути трос і послабити те, що заблокувало злив.

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Раніше «ФАКТИ» писали, як прочистити каналізацію за допомогою велонасосу, а також за допомогою за допомогою соди та оцту.

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