«Сподіваємося, він вже у кращому світі»: помер учасник легендарних «Воплів Відоплясова» (фото)

Відомий український музикант, басист гурту «Воплі Відоплясова» Олексій Мельченко помер у віці 48 років. Причина його смерті наразі залишається невідомою. Сумну звістку повідомила у Facebook користувачка на ім'я Анна П'ятакова.

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«Друзі, це буде пост пам’яті про людину, з якою ми спілкувалися і дружили, коли нам було по 20−25 років. Про щиру, талановиту людину. Він любив музику, був надзвичайно талановитим бас-гітаристом. Його життя, на жаль, обірвалося 10 днів тому. Олексій Мельченко… шкода, що так рано, що так сумно… Спочивай з миром, друже. Всі, хто знав Льошу, згадайте його сьогодні. Сподіваємося, він вже в кращому світі…» — написала вона.

У коментарях друзі та знайомі діляться спогадами про загиблого та викладають спільні фото.

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Зазначимо, Олексій Мельченко народився 10 травня 1976 року в Києві. У 2007 році став басистом культового українського рок-гурту «Воплі Відоплясова» і був разом із колективом аж до 2017 року. У травні того ж року він заявив про вихід із гурту, а на його заміну прийшов басист гурту Animal Session Микола Усатий.

Як писали «ФАКТИ», раніше лідер гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка зізнався, скільки заробляв у росії та на що витрачав кошти.

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