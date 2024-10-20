41.01 / 41.54 44.69 / 45.34
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

На фронт пішов добровольцем: на Харківщині в бою поліг батько трьох дітей

20:30 21 жовтня 2024
Мар'ян Кучера

Ще в одну українську сім'ю російські загарбники принесли страшне горе. У Калуші Івано-Франківської області громада провела в останню путь полеглого героя Мар'яна Кучеру. 11 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині, солдат загинув, повідомляє міський голова Андрій Найда. Бійцю навіки 47 років.

«Мар'ян навчався в Івано-Франківському математичному ліцеї, на юридичному факультеті університету. Після строкової служби в армії працював у відділі з надзвичайних ситуацій в Калуші. У 2001 році одружився і переїхав у село Соколів Тернопільської області. У шлюбі з дружиною Ольгою виховали трьох доньок. Працював фахівцем соціальної служби за місцем проживання», — розповів Андрій Найда.

З початком повномасштабного вторгнення військ російської федерації Мар'ян повернувся із-за кордону і добровільно став до лав ЗСУ.

«Мужній воїн самовіддано служив заступником командира бойової машини — навідником-оператором танкової бригади», — повідомив міський голова.

РЕКЛАМА

Поховали полеглого захисника в рідному селі Вістова. Він для рідних та близьких залишиться доброю та працьовитою людиною, вірним та незламним воїном.

Раніше повідомлялося, що у бою за Торецьк загинув дворазовий чемпіон світу Максим Петренко.

РЕКЛАМА

164

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ірина Федишин

Підтримуєте чорний бізнес: мережа відреагувала на вчинок Ірини Федишин

карти

Скорпіонам — «Король Пентаклів», Тельцям — «Колесо Фортуни», а Стрільцям — «Туз Жезлів»: Таро-прогноз на 21 жовтня

Jerry Heil

Ще не жінка: популярна співачка звернулася до мережі

Кріс Хой з дружиною та дітьми

Шестиразовий олімпійський чемпіон та його дружина невиліковно хворі: у пари двоє маленьких дітей

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту