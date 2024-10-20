На фронт пішов добровольцем: на Харківщині в бою поліг батько трьох дітей
Ще в одну українську сім'ю російські загарбники принесли страшне горе. У Калуші Івано-Франківської області громада провела в останню путь полеглого героя Мар'яна Кучеру. 11 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині, солдат загинув, повідомляє міський голова Андрій Найда. Бійцю навіки 47 років.
«Мар'ян навчався в Івано-Франківському математичному ліцеї, на юридичному факультеті університету. Після строкової служби в армії працював у відділі з надзвичайних ситуацій в Калуші. У 2001 році одружився і переїхав у село Соколів Тернопільської області. У шлюбі з дружиною Ольгою виховали трьох доньок. Працював фахівцем соціальної служби за місцем проживання», — розповів Андрій Найда.
З початком повномасштабного вторгнення військ російської федерації Мар'ян повернувся із-за кордону і добровільно став до лав ЗСУ.
«Мужній воїн самовіддано служив заступником командира бойової машини — навідником-оператором танкової бригади», — повідомив міський голова.
Поховали полеглого захисника в рідному селі Вістова. Він для рідних та близьких залишиться доброю та працьовитою людиною, вірним та незламним воїном.
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