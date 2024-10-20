На фронт пішов добровольцем: на Харківщині в бою поліг батько трьох дітей

Ще в одну українську сім'ю російські загарбники принесли страшне горе. У Калуші Івано-Франківської області громада провела в останню путь полеглого героя Мар'яна Кучеру. 11 жовтня 2024 року під час виконання бойового завдання на Харківщині, солдат загинув, повідомляє міський голова Андрій Найда. Бійцю навіки 47 років.

ВІДЕО ДНЯ

«Мар'ян навчався в Івано-Франківському математичному ліцеї, на юридичному факультеті університету. Після строкової служби в армії працював у відділі з надзвичайних ситуацій в Калуші. У 2001 році одружився і переїхав у село Соколів Тернопільської області. У шлюбі з дружиною Ольгою виховали трьох доньок. Працював фахівцем соціальної служби за місцем проживання», — розповів Андрій Найда.

З початком повномасштабного вторгнення військ російської федерації Мар'ян повернувся із-за кордону і добровільно став до лав ЗСУ.

«Мужній воїн самовіддано служив заступником командира бойової машини — навідником-оператором танкової бригади», — повідомив міський голова.

РЕКЛАМА

Поховали полеглого захисника в рідному селі Вістова. Він для рідних та близьких залишиться доброю та працьовитою людиною, вірним та незламним воїном.

Раніше повідомлялося, що у бою за Торецьк загинув дворазовий чемпіон світу Максим Петренко.

РЕКЛАМА

164

Читайте нас у Facebook