Протаранив десяток автівок: у Києві некерований трамвай спричинив масштабне ДТП

У Києві після смертельного ДТП на проспекті Лобановського сталася ще одна дорожня подія. Вже на Подолі некерований трамвай на повній швидкості протаранив більше десяти машин.

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Відео з місця подій з'явилося в Мережі.

Відомо, що трамвай без водія промчався по вулиці Глибочицькій на повній швидкості, збиваючи автівки на своєму шляху.

Зупинився некерований трамвай лише внаслідок зіткнення з іншим.

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У зв'язку з ДТП рух транспорту на вулиці Глибочицькій нині ускладнений в обох напрямках. Трамваї № 14 та № 18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного.

У КМДА додали, що внаслідок інциденту попередньо постраждали шестеро людей. Їм надають медичну допомогу.

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Також нагадаємо про нещодавній інцидент з трамваєм у Харкові, який потрапив під ворожий обстріл.

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