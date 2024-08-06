Протаранив десяток автівок: у Києві некерований трамвай спричинив масштабне ДТП
У Києві після смертельного ДТП на проспекті Лобановського сталася ще одна дорожня подія. Вже на Подолі некерований трамвай на повній швидкості протаранив більше десяти машин.
Відео з місця подій з'явилося в Мережі.
Відомо, що трамвай без водія промчався по вулиці Глибочицькій на повній швидкості, збиваючи автівки на своєму шляху.
Зупинився некерований трамвай лише внаслідок зіткнення з іншим.
У зв'язку з ДТП рух транспорту на вулиці Глибочицькій нині ускладнений в обох напрямках. Трамваї № 14 та № 18 затримуються в напрямку проспекту Відрадного.
У КМДА додали, що внаслідок інциденту попередньо постраждали шестеро людей. Їм надають медичну допомогу.
Також нагадаємо про нещодавній інцидент з трамваєм у Харкові, який потрапив під ворожий обстріл.473
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