Ворог атакував Київ та низку міст України: як спрацювала ППО

В ніч на 21 жовтня російська армія знову запустила по Україні «шахеди». На Київ російські дрони заходили хвилями з різних напрямків.

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«З вчорашнього вечора і протягом ночі повітряну тривогу у місті оголошували 4 рази, сумарно небезпека тривала три з половиною години. Крім загрози БпЛА, одна з тривог була повʼязана із загрозою застосування ворогом балістичної зброї», — повідомив голова ОВА Сергій Попко.



Він уточнив, що повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин. Російські БпЛА заходили в бік столиці з різних напрямків. Але силами усіх складових Сил Оборони всі безпілотники, а це приблизно до десятка БпЛА ворога, які загрожували місту, були знешкоджені.

Моніторингові канали також повідомляли, що шахеди то з'являлися, то зникали, дуже погано фіксувалися, ймовірно, що з дронами-камікадзе росіяни запустили також дрони-приманки без вибухівки, або ж з такою кількістю, щоб завдати шкоди.

Внаслідок атаки російських ударних БпЛА по Києву, зафіксовано падіння уламків в Дніпровському, Голосіївському та Соломʼянському районах міста.

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У Дніпровському районі, попередньо, пошкоджено електричний кабель. Інформація щодо постраждалих не надходила.

У Голосіївському районі в 9-поверховому житловому будинку зафіксовано часткове пошкодження оздоблення стін та є вибиті вікна. Постраждалих не виявлено.

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У Солом’янському районі падіння уламків спричинило пожежу на даху одноповерхового житлового будинку. Займання локалізовано.

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На цей момент відомо про одного потерпілого у Соломʼянському районі. Медики зафіксували у чоловіка опіки обличчя. Від госпіталізації постраждалий відмовився, уточнив мер столиці Віталій Кличко.



Також від удару російських загарбників постраждав Харків: ввечері 20 жовтня ворог завдав авіаударів по ньому КАБами. У місті після ворожої атаки фіксувалися перебої з електрикою у трьох районах.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, проте пізніше стало відомо, що кількість поранених збільшилася до дев'яти.

Також повідомлялося, що російські удари були націлені на житлові райони Харкова. Фіксувався «приліт» в Основ'янському районі міста, біля житлового будинку. Ще один удар був по Київському району біля одного з супермаркетів.

За словами речника Харківської облпрокуратури Дмитра Чубенка, станом на зараз вже відомо про 12 поранених внаслідок ворожої атаки. В них черепно-мозкові травми, переломи, гостра реакція на стрес.

Також Чубенко розповів, що російські загарбники загалом близько 22.00 у неділю запустили чотири авіаційні боєприпаси у напрямку Харкова. Два з них влучили в області, й два прольоти були в Харкові у Київському та Основ'яненському районах.

Для ударів окупанти застосували кілька літаків, а обстріл Харкова здійснювали з Бєлгородської області з населеного пункту Тамаровка.

За попередніми даними, загарбники запускали ФАБ з УМПК та, як і вчора при ударі по Харкову, гібрид керованої авіабомби та ракети «Гром-Е1».

Також зазначається, що внаслідок російських авіаударів були пошкоджені та знищені багатоквартирні та приватні будинки, гаражі, автозаправочна станція, приватні домоволодіння та автівки.

На Сумщині вночі був приліт по енергетиці. Світло зникло в Роменському районі.

«Сьогодні вночі, 21 жовтня, росіяни завдали авіаційного удару по критичній інфраструктурі Роменського району. Внаслідок ворожої атаки кілька населених пунктів було знеструмлено», — йдеться у повідомленні ОВА.



Аварійно-рятувальні служби працюють. Електропостачання відновлюється, додали в ОВА.

Вчора пізно ввечері окупанти знову атакували балістичною ракетою Кривий Ріг. Знову вдарили по житловому кварталу, повідомив голова штабу оборони міста Олександр Вілкул.



Постраждало 4 людини — 12-річна дівчинка, дві жінки і чоловік. Усім надано необхідну медичну допомогу, в лікарні зараз одна людина, стан середньої тяжкості. Також у лікарнях залишається 8 людей, які постраждали після удару 19 жовтня, також у стані середньої тяжкості.



За інформацією голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, в Кривому Розі в результаті атаки пошкоджені готель, 5 багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, 2 магазини та 14 автівок.

Нікопольщину вночі агресор обстріляв з важкої артилерії. Вдарив по Марганцю. Люди цілі.

Нагадаємо, минулої ночі окупанти двічі вдарили балістикою по Кривому Рогу. Серед постраждалих три жінки і 14 чоловіків. Побиті 15 багатоповерхівок, магазини, кав’ярня, церква, відділення банку, офісні приміщення. Пошкоджений газогін. Потрощено майже три десятки автомобілів.

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