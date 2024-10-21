Хоче бути як мама? Стало відомо про плани на майбутнє 13-річної доньки Бекхемів

Попри дуже «юний» вік, 13-річна донька Вікторії та Девіда Бекхемів змусила говорити про себе. Поки що, правда, незвичним вбранням, але у майбутньому все може змінитися. А коли дівчинка подорослішає, то створить власний бренд одягу.

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Про це 50-річна «експерчинка» Вікторія розповіла підписникам у соціальній мережі.



Сама Вікторія зараз перебуває у Нью-Йорку, де займається просуванням свого нового парфуму Reverie, вартість якого становить 319 фунтів стерлінгів (416 доларів) за пляшечку.

Харпер разом із батьком, 49-річним Девідом Бекхемом, також прилетіла до міста, щоб підтримати Вікторію.

Вся сім'я вирушила на виставку сенсорного занурення. Там знаменитості скористалися можливістю написати свої мрії на аркушах, які пропонувалося повісити на стіну.

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І Харпер на своєму листку написала: «Хочу створити власний бренд, коли стану дорослішою». Вікторія опублікувала відео з дочкою у соцмережах і супроводжувала його підписом: «Йде маминими стопами».

Іншою мрією Харпер було, щоб «всі були щасливі».

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Нагадаємо, що старший син Бекхемів Бруклін теж вибрав собі заняття до душі. Кілька років тому активно займався фешн-фотографією і навіть публікувався в глянцевих виданнях. Потім вирішив змінити рід діяльності та стати шеф-кухарем. У свій час спадкоємець футболіста вів кулінарне шоу, а нещодавно навіть запустив бренд соусів.

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Фото: https://www.instagram.com/victoriabeckham/

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