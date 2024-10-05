Пішов своєю дорогою: син Бекхемів здивував вибором професії

Незважаючи на численні скандали, сімейство Бекхемів залишається одним із найбільш популярних серед британців.

Багатьом людям подобається хобі Девіда і професія Вікторії, а також те, вони багато сил докладають до виховання трьох дітей, не даючи їм відчувати себе «золотою молоддю» і скотитися до вживання наркотиків чи інших небезпечних занять.

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Звичайно, ніхто з хлопців не став відомим футболістом як тато, а фігура Харпер набагато гірша за мамину (поки що), але головне — те, що вони виховуються у любові і можуть займатися справами, які їм до душі.

Так, старший син подружжя Бруклін Бекхем кілька років тому активно займався фешн-фотографією і навіть публікувався в глянцевих виданнях. Потім він вирішив змінити рід діяльності та стати шеф-кухарем. У свій час спадкоємець футболіста вів кулінарне шоу, а нещодавно навіть запустив бренд соусів.



Так, днями 25-річний Бруклін, презентував власний бренд соусів Cloud23 у супермаркеті Whole Foods у Лондоні, пишуть зарубіжні ЗМІ.

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Підтримати зоряного спадкоємця прийшли його батьки, дружина Нікола, брат Ромео та друзі.

Бруклін і його група підтримки

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«Дякую всім, хто прийшов підтримати мене. Люблю вас усіх. Ви можете купити мої соуси в супермаркетах. Я вклав у цю справу своє серце і дуже хочу, щоб ви спробували їх усі», — написав Бруклін в інстаграмі.

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Своє чергою, Вікторія та Девід написали в соціальній мережі, що пишаються починаннями сина. «Так пишаюся тобою! Я одержима цим гострим соусом!» — прокоментувала знімки з презентації співачка та дизайнерка.

«Пишаюся тобою, приятелю», — додав і відомий футболіст.

Девід тепло привітав сина

Також нагадаємо, що крім садівництва та городництва у самого Девіда Бекхема з'явилось нове хобі: він разом з принцом Вільямом зайнявся авіацією для транспортування хворих.

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