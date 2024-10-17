Зовсім не «гола», а чарівна: 13-річна донька Девіда та Вікторії Бекхемів вийшла у світ у незвичайні сукні

Всупереч доріканням хейтерів, колишня «перчинка» Вікторія Бекхем продовжує показувати 13-річну доньку Харпер у не «зовсім дитячих» нарядах. Тим більш, коли йдеться про її власну колекцію Victoria Beckham Beauty.

ВІДЕО ДНЯ

Про це пишуть зарубіжні ЗМІ.

Так, днями мама та донька відвідали захід косметичного бренду Anastasia Beverly Hills, де дизайнер та дружина Девіда Бекхема представляла власну марку.

50-річна Вікторія прийшла у чорній сукні з білою квіткою з нової колекції свого бренду, але користувачів більше вразило вбрання доньки Бекхемів, яку нещодавно вже критикували за вихід з декольте.

РЕКЛАМА

Харпер була вдягнена в рожеву сукню з принтом оголеного жіночого тіла і у в'єтнамки.

Харпер та Вікторія позували фотографам разом із засновницею бренду Anastasia Beverly Hills Анастасією Суаре та її дочкою Клаудією Норвіною, яка з 2016 року є президентом та креативним директором відомої косметичної марки.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

У коментарях під постом Вікторії не всі оцінили новий образ Харпер. Хейтери зазначили, що сукня надто відверта для 13-річної дівчинки.

«Харпер гарна молода дівчина, але я думала, що їй 13, а не 18! Я б не стала одягати свою дочку в 13 років у таке вбрання», — пишуть у мережі.

Хоча дехто вважає, що дівчина виглядає чарівно.

Нагадаємо, що раніше Вікторія з дочкою відвідали вечірку з нагоди запуску бренду соусів Cloud23 Брукліна Бекхема. Але тоді Харпер вибрала для виходу у світ джинси прямого крою та чорний корсет, що не викликало нарікань з боку хейтерів.

239

Читайте нас у Facebook