Готував ракетні удари «в обхід» ППО: у Кропивницькому СБУ затримала російського агента

У Кропивницькому співробітники СБУ затримала ще одного агента фсб рф. Ним виявився 34-річний місцевий житель, який «зливав» окупантам місця базування та маршрути руху Сил оборони.

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За даними контррозвідки СБУ, найбільше ворога цікавили вогневі позиції ППО та розташування логістичних складів українських військ.

Щоб отримати розвіддані зрадник об’їжджав територію обласного центру, де намагався знайти зенітно-ракетні комплекси та радіолокаційні станції ЗСУ.

У разі виявлення військових об’єктів він мав сфотографувати або відзняти їх на відео, а потім «прив'язати» відповідні координати до гугл-карт. Ця інформація потрібна була окупантам для підготовки нової серії ракетно-дронових ударів по регіону «в обхід» української ППО.

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Також зрадник відстежував час та місце переміщення військових колон, які рухалися у напрямку передової.

Для конспірації він постійно змінював маршрути розвідувальних вилазок, які проводив під виглядом прогулянок.

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Служба безпеки затримала фігуранта «на гарячому», коли він проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта.

У затриманого вилучено мобільний телефон, на який він фотографував об’єкт Сил оборони. Також у гаджеті виявлено анонімний чат у популярному месенджері, який агент використовував для комунікації з фсб.

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Донеччині силовики СБУ затримали 22-річного оператора безпілотних систем однієї з бригад ЗСУ, який зливав ворогу локації свого підрозділу.

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