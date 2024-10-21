Дженніфер Еністон знайшла спосіб уникнути пильної уваги під час побачень

Дженніфер Еністон, яка зізналася, що деякі чутки про неї правдиві, знайшла спосіб зберігати свої побачення в таємниці. За словами друга Еністон, актриса проводить побачення у своєму величезному особняку в Бель-Ейр, щоб зберегти приватність.

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Згідно з джерелом, зірка соромиться виходити на вулицю і воліє залишатися вдома, де вона може мати повну приватність і контролювати своє оточення. Вона може налаштувати освітлення так, щоб її шкіра виглядала гладшою, її улюблені свічки горіли, співробітники приносили прохолодні напої, пише geo.tv.

За інформацією джерел, дім справді є її святилищем, де вона відчуває себе в найбільшій безпеці, тож на даний момент вона воліла б, щоб на побачення приходили до неї. Справа не в тому, що акторка намагається приховати кавалерів, просто вона вважає за краще мати більш приватності та уникнути обговорень у медіа.

«Тиск, пов’язаний з публічними побаченнями, настільки сильний, що він може зруйнувати стосунки ще до того, як вони розпочнуться», — додали вони.

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Додамо, що перший шлюб Дженніфер Еністон був з Бредом Піттом — з 2000 по 2005 рік, а другий з Джастіном Теру — з 2015 по 2018 рік.

Раніше Дженніфер Еністон розповідала про душевну травму, отриману через батьків.

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Фото Getty Images

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