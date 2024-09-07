«Вона все ще мені дуже дорога»: Джастін Теру став на захист колишньої дружини Дженніфер Еністон

Актор Джастін Теру відреагував на публічну суперечку колишньої дружини Дженніфер Еністон з Джей Ді Венсом, сенатором США від штату Огайо, який балотується у віцепрезиденти від Дональда Трампа, пише видання Entertainment Weekly.

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«Вона все ще дуже дорога мені, тому, звичайно, я хочу захистити її, — сказав Теру в інтерв’ю британській The Times. — Але вона відбивається від критики, як і належить».

Нагадаємо, коли Венс сказав, що країною керує «купка бездітних кошатниць», Еністон відповіла: «Пане Венс, я молюся, щоб вашій дочці пощастило одного разу народити власних дітей. Я сподіваюся, що їй не доведеться вдаватися до ЕКЗ як до другого варіанту. Тому що ви намагаєтеся забрати у неї і це».

У листопаді 2022 року Еністон розповіла Allure про невдалу спробу екстракорпорального запліднення: «Це був складний шлях для мене, шлях створення дитини».

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Теру одружився з зіркою «Друзів» у 2015 році, але у 2018-му вони розлучилися. Проте він завжди казав лише добрі слова про свою колишню.

«Я б сказав, що ми залишилися друзями, — сказав він ЗМІ. — Ми не спілкуємось щодня, але дзвонимо один одному. Ми пишемо повідомлення. Подобається нам це чи ні, але в нас не було такого драматичного розриву, і ми любимо одне одного. Я щирий, коли кажу, що дорожу нашою дружбою».

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Теру нещодавно заручився з Ніколь Брайдон Блум, з якою він зустрічається з 2023 року. Повідомляється, що він зробив їй пропозицію в Італії, де він рекламував свій останній фільм, Beetlejuice Beetlejuice, на Венеціанському кінофестивалі.

Додамо, зірка «Друзів» Дженніфер Еністон має намір скоро випустити мемуари, в яких «розповість геть все» про стосунки з Бредом Піттом та Джастіном Теру.

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Тим часом журналісти з'ясували, як розлучення Лопес і Аффлека може вплинути на їхні кар’єри.

Фото: Getty Images

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