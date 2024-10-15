Музику написав Макс Барських: в Україні презентували фентезі-всесвіт «Хроніки сили»

Дизайнерка та письменниця Ольга Навроцька та режисер Алан Бадоєв, які анонсували створення першого фентезі-всесвіту про українську силу «Хроніки Сили», нарешті представили його в Києві.

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Як відомо, Алан Бадоєв ще з квітня 2022 року пообіцяв працювати над культурним кордоном між нашим ворогом та Україною.

Першим кроком стала документальна стрічка режисера «Довга Доба», яка дала змогу відчути правду про війну в Україні глядачам з більш ніж 35 країн світу.

І тепер продюсер у творчому тандемі з Ольгою Навроцькою працюють над наступним етапом — оригінальним проєктом з метою обізнаності світу, хто такі українці та в чому наша сила, пише «Укрінформ».

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Задум кріейторів зібрав довкола себе істориків, міфологів, географів, художників, композиторів, дизайнерів, консультантів з мов, дослідників та інших унікальних фахівців. Загалом процес створення фентезі-всесвіту тривав близько трьох років.

«Ми прагнемо відродити для українців памʼять про наше коріння і створити новітні легенди, які даватимуть Силу всім наступним поколінням і зачарують світ. Тож взяли все найцікавіше з нашої міфології й історії та перетворили на незвичайний, автохтонний всесвіт, який розкриє, в чому полягає і звідки береться українська сила», — зазначають творці проєкту Алан Бадоєв та Ольга Навроцька.

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Свій великий шлях «Хроніки Сили» розпочинають з прологу під назвою «Молитва Сили». За словами кріейторів, ця молитва створена для того, аби в найтемніші часи передати кожному українцю силу нашого коріння.

«Молитва Сили» — це маніфест єдності. У ньому представлені головні герої епосу, який спирається на фольклорно-міфологічне коріння та історичні події від скіфських часів до сьогодення. У молитві до глядача звертаються перший козак-характерник Хорт, княгиня Ольга, бог грому та військової звитяги Перун, скіфська цариця амазонок Табіті та українська богиня смерті та рівноваги Марена", — зазначають творці.

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Музику до прологу «Хронік Сили» написав Макс Барських. Це далеко не перша робота музиканта як композитора.

До фентезі-всесвіту «Хроніки Сили» увійдуть комікси, художня книга, анімаційний та художній серіали, а також комп’ютерна рольова гра.

Нагадаємо, днями у Києві відбулася прем'єра нової картини «Хазяїн 2. На своїй землі». Фільм створювався за мотивами однойменної соціальної комедії класика української літератури Івана Карпенка-Карого. Сценарій картини написала Валентина Руденко, відома за серіалами «Мама» та «Ботоферма». Головні ролі зіграли відомі українські актори Богдан Бенюк, Ольга Сумська та Віктор Жданов. Перша частина «Хазяїна» вийшла ще до початку повномасштабного вторгнення.

Фото: скриншот відео

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