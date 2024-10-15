Коханий «Lyosha»: Настя вперше за довгий час опублікувала фото з чоловіком, а Потап зізнався у «зраді»

Співачка Настя Каменських продовжує жити в Україні, експериментуючи зі своєю зовнішністю та випускаючи нові пісні, в той час як її коханий блукає «гламурними нетрями» Європи та Близького Сходу.

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Але, певно таке життя «на дві країни» дається жінці нелегко, і вона сумує за чоловіком. Тому в своєму іспаномовному блозі Анастасія опублікувала свої думки про важливість сім'ї для людини, а також розмістила фото з батьками, і висловилася про свій шлюб з Потапом.

Зокрема, Каменських ділиться, що мама її підтримувала та змушувала вірити у власні сили, а тато, якого, на жаль, вже немає, завжди в її думках та серці.

«Сім'я — це серце всього, що я є. Моя мама Ліда, зі своєю безумовною любов'ю, завжди була моєю найбільшою силою. Мій тато Олексій, хоч його вже немає з нами, але він завжди в моїх думках і моєму серці», — поділилася артистка.

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Також співачка висловилася про свого чоловіка Потапа, який є її сім'єю. Настя вважає, що коханий завжди поряд з нею і підтримує її є на кожному кроці. Окрім того, виконавиця поділилася їхнім рідкісним фото.

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«Мій коханий чоловік Льоша (Олексій Потапенко — справжнє ім'я Потапа), мій супутник життя, підтримує мене у кожному моєму кроці. Кожен з них нагадує мені про те, як мені пощастило, що навколо мене така сильна мережа любові. Сім'я — це все», — додала співачка.

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Також Анастасія додала фото ще однієї дорогої для неї істоти — собачки Мімі.

В той же час сам чоловік-красень Потап продовжує подорожувати Європою: спочатку він опублікував відео з електропоїзда, в якому оголошується про прибуття до Лондона.

А невдовзі продемонстрував свою фірмову футболку з якоюсь дивною емблемою.

Але підписники впізнали — це емблема футбольного клубу «Парі Сен-Жермен».

«Але це ж зрада! Ти ж завжди вболівав за «Барсу», — пише один з них.

Втім, Потап, за звичкою, залишив зауваження без відповіди.

Нагадаємо, раніше Олексій Потапенко натякнув, что влаштувався в Дубаї не гірше, ніж Віталій Кличко в Києві.



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