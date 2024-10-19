Тільки вдають, що все ще разом: в шоу-бізнесі обговорюють, що відбувається між Потапом і NK

Настя Каменських опублікувала фото з чоловіком Олексієм Потапенком для того, щоб переконати громадськість у тому, що у подружжя все добре, і ні про яке розлучення чи розрив стосунків не йдеться.

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Про це йшлося у новому випуску шоу «#ністиданісовісті», яке з'явилося 18 жовтня на YouTube-каналі «Люкс ФМ».

«Мій коханий чоловік Льоша, мій супутник життя, підтримує мене на кожному кроці», — процитували учасники обговорення пост Анастасії.

Також в обговоренні йшлося про те, що у Каменських і Потапа давно немає спільних нових фото.

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І спроба представити старі світлини як досить «свіжі» свідчить про те, що Настя давно не бачилася з Олексієм, і реально нових фото у подружжя немає.

Однією з причин такого рішення може стати те, що Потап уникає фотографування через свій не надто «спортивний» вигляд. На фоні гарненької Каменських він виглядає досить непрезентабельно.

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Як відомо, Потап перебуває за кордоном, то він гуляє по Іспаніі, то повертається у Дубай. При цьому не забуває рекламувати свій новий «твір».

Нагадаємо, ще однією обговорюваною темою цього тижня стала «епічна битва» між «вовчицями» відомого співака та його хейтерами. В якій, здається, шанувальниці співака отримали перемогу.

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