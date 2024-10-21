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Політика

Інваліди-прокурори в Хмельницькій області масово з’явилися під час «реформ» Порошенка і Рябошапки — ЗМІ

16:41 21 жовтня 2024
Порошенка та Рябошапка

Скандал із масовим встановленням інвалідності прокурорам Хмельницької області напряму пов’язаний із реформою прокуратури, яку у свій час проводили експрезидент Петро Порошенко та колишній генпрокурор Руслан Рябошапка.

Про це пише «Закон і бізнес», проаналізувавши всі дані. Розслідування виявило, що більшість із 67 прокурорів Хмельницької області оформили свої інвалідності саме у 2017−2019 роках.

«Отже це стало наслідком так званих реформ прокуратури, які свого часу проводили її очільники — Юрій Луценко та Руслан Рябошапка. А поява такої кількості прокурорів з інвалідністю стала можливою після створення численних комісій та громадських рад з міжнародників та активістів при правоохоронних органах», — відзначає видання.

Так, Луценко був генпрокурором з 2016 по 2019 роки за часів Порошенка.

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А Рябошапка очолив Генпрокуратуру після виборів у 2019 році, як представник неурядових організацій і громадянського суспільства. Однак за пів року роботи на цій посаді запам'ятався єдиною реформою — зміною вивіски. У результаті Верховна Рада висловила йому недовіру та звільнила за неефективність і розвал органів прокуратури.

За даними ЗМІ, Рябошапка виїхав з України одразу після початку повномасштабного вторгнення рф.

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Видання надає перелік 67 прокурорів Хмельницької області з конкретними датами встановлення їм інвалідності. Зі списку видно, що це стало масовим явищем у 2017−2019 роках. Прокурорам оформляли 2 групу безстроково, або ж терміном на 3 роки. А потім вони успішно проходили перекомісію.

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