Справедливість відновлено: скасовано інвалідність 74 військовозобовʼязаним, встановлену Хмельницькою МСЕК

Після того, як у керівниці Хмельницької МСЕК знайшли лише готівкою майже на 6 мільйонів доларів, Міністерство охорони здоровʼя провело перевірки роботи відомства.

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В результаті міністерство скасувало висновки про встановлення інвалідності 74 військовозобовʼязаним Хмельницькою МСЕК.

Про це пишуть «Українські Новини», які отримали відповідь на свій запит від МОЗ.



«Нині опрацьовано понад 18 779 тис. медико-експертних справ. У 3 146 справах рішення МСЕК було визнано сумнівними та призначено додаткову експертизу. Після чого експертні рішення у 74 справах були переглянуті і скасовані», — йдеться у відповіді на запит.

У відповіді надана інформація про перевірки обґрунтованості рішень про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, прийнятих у період дії правового режиму воєнного стану в Україні з 27.09.2023 по 10.11.2023.

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Комісією було розглянуто 53 734 справ, відібрано для перегляду — 781 справу.

Також Міністерство охорони здоров'я провело перевірки обґрунтованості рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності громадянам України чоловічої статі віком від 25 до 50 років, яким встановлено інвалідність II та III груп у період дії правового режиму воєнного стану в Україні у період з 06.06.2024 по 21.06.2024.

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Було розглянуто комісією — 37 891 справу, відібрано для перегляду — 543 справи).

У 38 випадках ІІ група інвалідності скасована і встановлено ІІІ групу інвалідності. У 36 випадках групу інвалідності було знято.

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Також повідомляється, що проводиться перевірка Хмельницької медико-соціальної експертної комісії правоохоронними органами в рамках кримінального провадження.



Ми писали про те, що виявлено масове оформлення інвалідності робітниками Хмельницької обласної прокуратури. Інвалідність також має головний прокурор Хмельниччини. Він заявив, що отримав інвалідність на робочому місці, вивчаючи матеріали справи.

Нагадаємо, чиновниці-мільйонерці з Хмельницького Тетяні Крупі, яка збагатилася на державній службі, повідомили про підозру й обрали запобіжний захід.

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