Думала навіть про лазерну епіляцію: Марина Жукова розповіла про те, як позбавитись «жіночих вусиків»

«Експертка з чистоти» Марина Жукова любить, як і кожна жінка, щоб її оточували красиві речі, щоб сантехніка відмінно працювала, а всі процеси в домі були налагодженими і передбачуваними.

ВІДЕО ДНЯ

Але іноді вона також стикається з тим, що не все відбувається так добре, як хотілось би, і в такому разі вирішує, що робити для «вирішення проблемки».

Однією з таких задача для експертки стали жіночі «вусики», які час від часу з'являлись на її обличчі.

«Начебто дрібниця, але як вона псує настрій! Підборіддя, верхня губа… ці маленькі сюрпризи змушують нас постійно вдаватися до різних способів боротьби», — цитує вона лист однієї з своїх підписниць.

РЕКЛАМА

«Я перепробувала багато чого: вищипування пінцетом (боляче!), воскові смужки (теж не фонтан!), навіть думала про лазерну епіляцію (дорого!). Але волосся, як на зло, вперто росло знову і знову. Втома накопичувалася, а відображення у дзеркалі все не тішило. Причини, з'ясувалося, можуть бути різні: гормональні перебудови, вікові зміни, навіть генетика грає роль», — пише читачка Марини.

Але одного разу жінка натрапила на рецепт, який змінив все! Цей спосіб не обіцяє миттєвого дива, але він простий, доступний і, що найголовніше, ефективний! Секрет у двох інгредієнтах!

РЕКЛАМА

Перший — це куркума, яскрава помаранчева спеція. Виявляється, куркумін, що міститься в куркумі, має дивовижні властивості, що уповільнюють ріст волосся.

Другий — лимон. Його вітамін С та лимонна кислота теж працюють на уповільнення росту небажаної рослинності.

РЕКЛАМА

Приготування суміші — простіше простого! Витискаємо сік із половинки лимона (кісточки, звичайно, видаляємо!), додаємо до нього порошок куркуми і перемішуємо до утворення однорідної пасти. Наносимо отриману пасту на проблемні зони (підборіддя, верхню губу) круговими масажними рухами. Залишаємо на 30 хвилин, а потім змиваємо теплою водою. Для кращого ефекту можна використовувати олію чайного дерева або лавандову воду, які допоможуть видалити розм'якшені волоски.

Для досягнення найкращого результату рекомендується використовувати пасту двічі-тричі на тиждень. З часом ви помітите, що волосся стає тоншим і росте повільніше. При регулярному застосуванні можна досягти значного зменшення росту волосся, а в деяких випадках — і повного позбавлення від нього!

Через місяць регулярного використання такої пасти жінка помітила, що волосся стало значно тоншим і менш помітним. І зараз вона використовую пасту раз на тиждень, щоб підтримати ефект.

«Спробуйте і ви! І, головне, пам'ятайте, що краса починається із любові до себе», — радить експертка своїм підписницям.

Нагадаємо, що красунчик індійського походження Раджів порадив, як можна легко відмити вікна за допомогою звичного всім крохмалю. І, певно, чоловік знає, про що говорить, адже в Штатах у нього своя фірма з професійного клінінгу!

377

Читайте нас у Facebook