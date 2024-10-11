Унітаз більше не має запаху сечі: Марина Жукова розповіла, як вирішила проблему неприємних ароматів у туалеті

Марина Жукова вважає себе експерткою з чистоти, тому основні теми її блогу — видалення складних плям з одягу, відновлення старих шкарпеток тощо.

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Але, як і справній жінці, їй доводиться іноді вирішувати і суто «чоловічі» проблеми: прочищення засмічення, закріплення електропроводки, прибирання у санвузлі.

На щастя, жінка ставиться до цих проблем філософськи, розуміючи, що її поради допомагають іншим домогосподаркам легше виконувати подібні завдання.

В одному з недавніх дописів Марина розповіла, як їй вдалося добитися того, що унітаз в її квартирі більше не відштовхує неприємними запахами.

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«Головне — це профілактика та своєчасне прибирання. Щоденне, нехай і швидке, прибирання — запорука чистоти та свіжості. Просто протерти унітаз щіткою — справа кількох хвилин, а користь величезна», — зазначила Жукова.

Вона також поділилася експрес-методом для усунення неприємного запаху. Для цього потрібна звичайна харчова сода та оцет.

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Спочатку потрібно посипати проблемне місце содою (місце, де найбільше концентрований запах), залишити на 15−20 хвилин. Потім залити це все оцтом — починається легке шипіння, це і є реакція, яка ефективно нейтралізує неприємні запахи.

За пів години змити все водою. Після такого методу запах зникає.

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Також Марина нагадала спосіб чищення сантехніки саморобним засобом, який складається всього з двох інгредієнтів.

Експертка розповіла, як приготувати простий засіб для миття підлоги та кухонних поверхонь та як позбутися засмічення у раковині.

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