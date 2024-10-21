Відмиє краще за будь-яку «хімію»: красунчик Раджив порадив чудовий засіб для миття вікон

Зазвичай більшість господинь розпочинають миття вікон навесні, за настанням тепла. Але хто заважає зробити це восени, особливо після сильних пилових бур, які накривали Україну в цьому році? Адже зустрічати Різдво та інші зимові свята краще з чистими вікнами.

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Особливо, якщо використовувати для миття не шкідливі хімічні сполуки, а звичайний крохмаль. Саме його радить використовувати професійний мийник вікон з США Раджив Сурендра.

За його словами, на батьківщині Раджива в Індії крохмаль вважається одним з найдієвіших засобів для миття вікон, завдяки якому можна досягти ідеальної чистоти.

Є кілька методів використання крохмалю.

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Окреме використання. Метод підійде у тому випадку, якщо вікна і без того не надто брудні.

Рекомендується взяти одну велику ложку крохмалю та розчинити її у чотирьох склянках води. Рідина має бути теплою.

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Після цього суміш розподілити на склі. Далі добре вимити і видалити склад за допомогою чистої сухої ганчірки. Результат буде дивовижним.

Можна підсилити крохмаль оцтом. Оцет досить часто використовується як ефективний засіб для миття вікон, тому обидва компоненти добре поєднуються між собою.

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Рекомендується в пів літра води розчинити велику ложку крохмалю, а потім додати близько 50 мл оцту. Цей склад наносити на скло та мити вікна.

Після протирання сухою тканиною, вікна точно виглядатимуть ідеально чистими.

Нагадаємо, настойка з апельсинової та лимонної шкірки теж ідеально відмиє вікна. Таку настойку можна використовувати для миття посуду, раковин та інших предметів на кухні.

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