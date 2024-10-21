Пошкоджено кілька будинків, магазини і аптека: стало відомо про наслідки удару росії по Кривому Рогу

Сьогодні вранці росіяни знов вдарили по Кривому Рогу балістикою. Це вже третя ракетна атака по місту за останні три дні, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Три дні підряд — ракетні атаки на Кривий Ріг. Ще не встигали люди оговтатися після пережитого жаху, як агресор бив знову», — написав він.

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Через ранковий удар, за уточненою інформацією, пошкоджені кілька п'ятиповерхівок, магазини, відділення пошти та аптека.

«Зараз ліквідовують наслідки цього та попередніх „прильотів“. Комунальні служби прибирають уламки. Людям видають будматеріали, якими ті закривають потрощені шибки. Паралельно фіксують нанесені їм збитки та приймають заяви на матеріальну допомогу від міста», — додав чиновник.

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Як повідомлялось, ворог в ніч на 21 жовтня атакував Україну «шахедами» та дронами невстановленого типу.

У Повітряних Силах повідомили, що виявлено та здійснено супровід 119 засобів повітряного нападу противника:

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- 1 балістична ракета Іскандер-М/KN-23 (із території Криму);

- 1 керована авіаційна ракета Х-35 (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

- 1 керована авіаційна ракета Х-31П (із повітряного простору в акваторії Чорного моря);

- 116 ворожих БпЛА (райони пусків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — рф.).

Підтвердження про збиття 59 ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Вінницькій, Хмельницькій, Житомирській, Київській, Сумській, Кіровоградській, Черкаській, Чернігівській, Полтавській областях.

Крім того, 45 російських безпілотників — локаційно втрачено. Зранку ще 10 ворожих БпЛА перебували у повітряному просторі України.

«Є декілька влучань БпЛА по цивільній інфраструктурі України», — зазначили військові.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері окупанти знову атакували балістичною ракетою Кривий Ріг. Знову вдарили по житловому кварталу. Постраждало 4 людини. Також у лікарнях залишається 8 людей, які постраждали після удару 19 жовтня, також у стані середньої тяжкості.

Пошкоджені готель, 5 багатоповерхівок, об'єкт культури, банк, 2 магазини та 14 автівок.

В ніч на 20 жовтня окупанти двічі вдарили балістикою по Кривому Рогу. Серед постраждалих три жінки і 14 чоловіків. Побиті 15 багатоповерхівок, магазини, кав’ярня, церква, відділення банку, офісні приміщення. Пошкоджений газогін. Потрощено майже три десятки автомобілів.

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