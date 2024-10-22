Затриманий «ухилянт» наклав на себе руки в Полтавському ТЦК: військові прокоментували ситуацію

Правоохоронці періодично повідомляють про смертельні випадки із військовозобов'язаними не на фронті, а у тилу. Так, на Житомирщині розслідували смерть чоловіка, якого доставили в ТЦК та СП для проходження ВЛК, де у нього стався епілептичний напад. Згодом він помер у лікарні.

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А напередодні в одному з технічних приміщень пункту попереднього збору військовозобов'язаних на Полтавщині було виявлено тіло чоловіка. В Полтавському обласному ТЦК та СП заявили, що на тілі були «явні ознаки того, що чоловік сам вкоротив собі віку»: «Слідів насилля виявлено не було. На місце події відразу було викликано правохоронців, які розпочали слідчі дії».

Зазначається, що чоловік був доставлений поліцією — він перебував у розшуку. Військовозобов'оязаний відмовився проходити військово-лікарську комісію, про що й було складено акт відмови. За даним фактом готувалося повідомлення до поліції про вчинення ним кримінального правопорушення за статтею 336 Кримінального кодексу України (Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період — карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років).

«Громадянин минулого року вже був засуджений за даною статтею на три роки позбавлення волі зі звільненням від покарання з одним роком випробувального терміну, який завершився у вересні цього року. Жодного фізичного чи психологічного тиску на військовозобов'язаного не здійснювалося — він очікував на збірному пункті, доки будуть оформленні усі документи», — зазначили в обласному ТЦК та СП та додали, що за даним фактом правоохоронними органами розпочате кримінальне провадження.

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Нагадаємо, що правоохоронці також розслідували смерть військовозобов'язаного у Закарпатській області. Його донька заявляла, що батько помер, бо його затримали та побили. А військові — що чоловік підлягав призову і після проходження ВЛК був направлений до навчального центру. Дорогою він звернувся зі скаргами на погіршення самопочуття. Чоловіка шпиталізували, але невдовзі він помер у лікарні. Військові стверджують, що судово-медична експертиза встановила, що смерть настала внаслідок природного захворювання (ішемічний інфаркт лівої півкулі головного мозку).

Фото з відкритих джерел

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