Найбільша помилка при митті підлоги: відмовтесь від цього назавжди

Як правильно помити підлогу? Ви щойно вимили підлогу найкращим засобом, але на ній залишилися смуги, а поверхня здається липкою? Ви, мабуть, зробили одну з найпоширеніших помилок, як і більшість із нас. Експерт із клінінгової компанії розкриває, що ми насправді робимо не так. Ви будете здивовані, пише польське видання Onet.

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Спочатку нам потрібно пропилососити підлогу, щоб якомога ретельніше зібрати бруд. З м’яким чохлом для швабри і водою зі спеціальними рідинами для миття певного типу підлоги ви зможете легко підтримувати її поверхню в чистоті. Але наші дії не завжди приносять очікувані результати. На наш неприємний подив, з’являються смуги, і підлога не хоче блищати, як дзеркало.

«Помилка багатьох із нас — миття підлоги гарячою або теплою водою, — каже керівниця клінінгової компанії Аноешка Імамбакс. — Коли вода тепла, вона швидше випаровується, а це означає, що на підлозі залишаються залишки мийного засобу. В результаті на свіжовимитій поверхні залишаються смуги, а підлога виглядає липкою. Замість гарячої води краще використовувати холодну і додати в неї трохи мийного засобу. Це перше правило в контексті того, як добре помити підлогу».

Є ще одне правило — мити підлогу з оцтом. Щоб підлога залишалася блискучою, найкраще мити її водою з невеликою кількістю оцту (приблизно 2 столові ложки на 5 літрів води).

«Незважаючи на тимчасовий різкий запах оцет вартий уваги, оскільки він має бактерицидні та фунгіцидні властивості та не залишає смуг. Це хороший спосіб екологічно очистити підлогу».

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