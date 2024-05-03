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Жирні плями на підлозі: маловідомий, але дієвий спосіб позбутися проблеми

21:03 4 травня 2024
Миття підлоги

Про видалення жирних плям з одягу та м’яких меблів ми писали. А ось порада щодо плям на підлозі, якщо ви, наприклад, розлили олію. Ви витерли все паперовим рушником, але поверхня залишається слизькою, і ви бачите плями? Видалення масляних плям є досить складним завданням. Навіть якщо ви відреагуєте досить швидко, жир може вбратися в підлогу і створити пляму, яку важко очистити.

Але є бабусин спосіб. Перш ніж братися за нього, потрібно ретельно видалити жир з підлоги. Тут може допомогти простий паперовий рушник або старе простирадло.

Чим більше жиру ви зберете, тим більше шансів, що підлога не буде слизькою, пише Kobieta.

Після того, як ви видалили надлишки олії з підлоги, наступним кроком буде… пісок. Якщо у вас вдома немає піску, ви можете замінити його картопляним борошном.

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Просто «втирайте» його в місце, де з'явилася пляма. Нарешті, після того, як пісок або борошно втерті, вимийте підлогу теплою водою, розведеною оцтом або рідиною для миття посуду.

Нагадаємо також про те, що й чому не можна мити водою.

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