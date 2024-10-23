Підвищення тарифів на вимогу МВФ: Мінфін виступив з терміновими поясненнями

Після того, як Україна та МВФ оновили меморандум щодо програми Extended Fund Facility (EFF) після п'ятого перегляду, багато експертів почали висловлювати побоювання, що в разі припинення бойових дій це може стати точкою відліку для зростання тарифів на комунальні послуги.

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Тому в Міністерстві фінансів України (Мінфін) вирішили роз'яснити ситуацію, повідомивши «гарну новину» про те, що підвищення тарифів не буде.

«Усі оновлення Меморандуму розглядали потенційну можливість підвищення тарифів на енергоносії, як захід, спрямований на вирішення проблем в енергетичному секторі через повномасштабну війну. При цьому, такий захід можливий лише за умови виділення достатніх та адресно спрямованих ресурсів для захисту вразливих домогосподарств», — говориться в роз'ясненні Мінфіну.

Також наголошується, що Меморандум від 18 жовтня 2024 року повторює потенційні заходи, які були в минулих оновленнях, не пропонує нові та не створює для України зобовʼязань щодо збільшення тарифів на енергоносії під час війни.

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Автори документу нагадують, що енергетичний сектор є одним із напрямів над стабілізацією якого українська влада працює спільно з міжнародними партнерами та експертами МВФ. А уряд продовжує працювати над усуненням наслідків масштабних атак на енергетичну систему країни. Серед іншого, було розширено роль програми 5−7-9 та Фонду ровитку підприємцтва у підтримці енергетичного сектору, впроваджуються програми кредитування державними банками на підтримку енергетики та інші заходи.

Нагадаємо, що тарифні плани є досить невтішними не лише з боку Уряду, але й з боку місцевих органів влади.

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