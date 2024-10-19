Доведеться економити на всьому: тарифи на опалення можуть переглянути

В Україні за останній рік вже подорожчала комуналка. Але це ще не все — органи місцевого самоврядування можуть піти на болісний крок й переглянути тарифи на опалення у бік підвищення.

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Звичайно, поки в країні діє мораторій, який забороняє підвищення вартості тепла, газу та гарячої води для населення, ймовірність зростання тарифів у опалювальному сезоні 2024−2025 вкрай низька.

Водночас повністю відкидати таку ймовірність навряд чи варто, вважає виконавчий директор Асоціації міст України Олександр Слобожан. За якої умови це може статися, він розповів у коментарі «24 каналу».

За словами Слобожана, тарифи на електроенергію підвищувалися вже кілька разів з 2022 року. Разом з тим, тарифи на «блакитне паливо» поки що залишаються незмінними. Проте слід зважити, що для комунальних підприємств та бізнесу комуналка розраховується не так, як для побутових споживачів.

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Для населення встановлено пільгову ціну на газ, проте муніципалітети все одно купують паливо за значно вищою ціною.

«Електроенергія за ці роки, навіть в умовах воєнного стану, вже зросла у кілька разів. І це є витратами підприємств, які зобов’язані витрачати кошти, інакше їм відключать електрику. Другий момент — це вартість газу. Для населення ціна є пільговою, але вартість, за якою муніципалітети купують газ, є набагато вищою за той тариф, який сплачує населення», — пояснив Слобожан.

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Якщо уряд України не виконає зобов'язання щодо компенсації різниці тарифів для комунальних підприємств, то слід очікувати на те, що органи місцевого самоврядування будуть змушені перерахувати тарифи на тепло у бік збільшення. В такому разі потрібно бути робити вибір між непопулярними кроками і холодом взимку у квартирі.

Також варто звернути увагу на те, що в системі ЖКГ інколи виставляють громадянам у платіжках суми несправедливих боргів або суми за послугу, яку не надавали.

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