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Події

Росіяни влучили в енергооб’єкт на Сумщині: без світла понад 20 тисяч споживачів

15:47 23 жовтня 2024
ремонт

Росія продовжує енергетичний терор України. Сьогодні ворог завдав удару по одному з енергетичних об'єктів Сумської області.

Зокрема, на Білопільщині внаслідок удару були знеструмлені більш ніж 21 тисяча споживачів. Про це повідомили в «Сумиобленерго».

Енергетики перезаживили їх по резервних лініях. Ремонтні роботи продовжуються.

Станом на 12 годину дня ще 8 тисяч домоволодінь були без електрики.

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Як зазначають енергетики, найбільше від обстрілів потерпають Сумський район, а також Глухівська, Білопільська, Середино-Будська, Путивльська, Великописарівська та Конотопська громади.

Росіяни останнім часом активізували атаки на енергооб'єкти Сумської області. Наприклад, 20 жовтня російські війська вдарили по енергооб'єкту у Сумської області. Понад 100 населених пунктів залишилися без світла.

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Сьогодні і завтра в Сумах — дні жалоби. У ніч проти 22 жовтня ворог атакував місто. Зруйновані будинки, постраждали мирні люди.

Нагадаємо, в ніч на 23 жовтня окупанти запустили по Україні більше 80 дронів і ракету Х-31П. Українська ППО збила 57 БПЛА. Зокрема у Сумській області було знищено майже 20 дронів.

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