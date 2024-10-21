На озброєнні ЗСУ з'явилися українські мінометні міни: у чому їхня відмінність та перевага

У той час як російський ВПК не справляється з компенсацією втрат і виводить на передову зброю 70-річної давності, Україна виробляє власні снаряди та міни до мінометів. При цьому українські підприємства використовують рецепти, які успішно показали себе ще за часів Другої світової війни.

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Йдеться про спорядження артилерійських снарядів та мінометних мін такою вибуховою речовиною, як АТ-45/55. Цей шифр означає, що в боєприпасі знаходиться така вибухівка, як амотол. Амотол — так називається вибухова речовина на основі суміші аміачної селітри і тротилу, яка у випадку з АТ-45/55 складається з 45% аміачної селітри і 55% тротилу.

Вибухові речовини типу амотолу відрізняються дешевизною та доступністю основного компонента — нітрату амонію, він же аміачна селітра, який можна використовувати як добриво або вибухівку. Правда при цьому нітрат амонію поступається руйнівністю тому ж тротилу, але доступніший і дозволяє економити другий компонент, змішуючи його з аміачною селітрою. Для досягнення більшого руйнівного ефекту в боєприпасах використовуються суміші, в яких кількість обох компонентів майже рівна або тротилу навіть трохи більше.

Хоча амотол поступається руйнівною силою «чистому» тротилу, в умовах бойових дій такий змішаний тип вибухівки дуже зручний для нарощування виробництва боєприпасів. Це особливо важливо в умовах дефіциту снарядів у ЗСУ, за якого ряд промислових підприємств зривають свої контракти на їхнє постачання.

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