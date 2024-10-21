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Україна

На озброєнні ЗСУ з'явилися українські мінометні міни: у чому їхня відмінність та перевага

18:50 21 жовтня 2024
українські мінометні міни

У той час як російський ВПК не справляється з компенсацією втрат і виводить на передову зброю 70-річної давності, Україна виробляє власні снаряди та міни до мінометів. При цьому українські підприємства використовують рецепти, які успішно показали себе ще за часів Другої світової війни.

Йдеться про спорядження артилерійських снарядів та мінометних мін такою вибуховою речовиною, як АТ-45/55. Цей шифр означає, що в боєприпасі знаходиться така вибухівка, як амотол. Амотол — так називається вибухова речовина на основі суміші аміачної селітри і тротилу, яка у випадку з АТ-45/55 складається з 45% аміачної селітри і 55% тротилу.

Вибухові речовини типу амотолу відрізняються дешевизною та доступністю основного компонента — нітрату амонію, він же аміачна селітра, який можна використовувати як добриво або вибухівку. Правда при цьому нітрат амонію поступається руйнівністю тому ж тротилу, але доступніший і дозволяє економити другий компонент, змішуючи його з аміачною селітрою. Для досягнення більшого руйнівного ефекту в боєприпасах використовуються суміші, в яких кількість обох компонентів майже рівна або тротилу навіть трохи більше.

Хоча амотол поступається руйнівною силою «чистому» тротилу, в умовах бойових дій такий змішаний тип вибухівки дуже зручний для нарощування виробництва боєприпасів. Це особливо важливо в умовах дефіциту снарядів у ЗСУ, за якого ряд промислових підприємств зривають свої контракти на їхнє постачання.

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