Лікарі добу боролися за його життя: на війні загинув боєць з Чернігівщини

Ще одне ім’я навічно вписане в історію України — у селі Погреби попрощались з бійцем Олександром Давиденком. Воїну навіки 34 роки, повідомляє Сухополов’янська громада.

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«Олександр родом з Прилук. Навчався у професійному ліцеї, далі була служба у лавах Збройних Сил України (Миколаїв). Працював різноробом. Потім — на будівництві в Києві».

26 травня 2024 року Олександр Давиденко був призваний на військову службу до ЗСУ. 11 жовтня під час виконання бойового завдання на Донецькому напрямку захисник отримав важкі поранення. Лікарі робили все можливе, аби його врятувати, але 12 жовтня воїн помер в запорізькій лікарні.

Поховали героя на сільському кладовищі у Чернігівській області.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на війні з російськими окупантами загинув 32-річний український футболіст.

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