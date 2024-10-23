У Генпрокурора розповіли, скільки заплатили компанії родини Козицьких за підтримку сайтів, — ЗМІ

В Офісі генпрокурора підтвердили, що компанія «Фінпорт Текнолоджіс Інк.», яка належить батькові голови Львівської ОВА Максима Козицького Зиновію Козицькому, протягом п’яти років фактично на безальтернативній основі займалася обслуговуванням сайтів органів прокуратури.

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Про це йдеться у відповідях на інформаційні запити видання Комерсант український Komersant.Info, отриманих від Офісу генерального прокурора, обласних та спеціальних прокуратур.

Так, в Офісі генерального прокурора повідомили, що впродовж 2019−2024 років, відповідно до договору, ПАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк» за надані послуги було сплачено 2,6 млн грн.

Серед обласних прокуратур, які відповіли на запит видання, за цей період найбільше коштів приватній компанії, що належить Зиновію Козицькому, за послуги із забезпечення ліцензійними продуктами програмного забезпечення, розробку та технічну підтримку сайтів сплатила Вінницька обласна прокуратура (468,6 тис. грн), Волинська обласна прокуратура (411,2 тис. грн) та Херсонська обласна прокуратура (380,9 тис. грн).

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Також значні суми ПАТ «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» перераховували Спеціалізована прокуратура у сфері оборони центрального регіону (405,3 тис. грн) та Спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону (523,2 тис. грн).

Відзначимо, що частина обласних прокуратур почала співпрацювати з ПАТ «ФінпортТекнолоджіс Інк.» під час повномасштабної війни та оплачували послуги за 2023−2024 роки.

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Наприклад, Одеська обласна прокуратура (235 тис. грн), Івано-Франківська (293,7 тис. грн) та Черкаська обласна прокуратура (218 тис. грн). А Хмельницька обласна прокуратура тільки цього року уклала договір на технічну підтримку роботи сайту (88 тис. грн).

Таким чином, загальна сума, яку органи прокуратури сплатили компанії «ФінпортТекнолоджіс Інк.», що належить батькові голови Львівської ОВА Максима Козицького Зиновію, складає щонайменше 7 млн грн. Остаточний розмір оплати органами прокуратури послуг компанії Зиновія Козицького невідомий, адже на даний час не всі обласні прокуратури відповіли на інформаційний запит видання.

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Нещодавно, колишній голова Луганської ОВА Георгій Тука у своєму дописі звинуватив Максима Козицького у конфлікті інтересів та корупції з огляду на те, що компанія «Фінпорт ТекнолоджісІнк.» багато років «виграє тендери ОГП та НАЗК на створення сайтів цих державних установ на неконкурентній основі».

З 2016 року «ФінпортТекнолоджіс Інк.» перемогла у 201 закупівлі та уклала договорів на понад 61 млн грн із державними структурами. За інформацією Георгія Туки, майже половина тендерів відбувалися з єдиним постачальником або тендер спеціально оголошували «під компанію».

З 2019 року «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» регулярно виграє тендери на створення та технічну підтримку сайтів органів прокуратури. З того часу вартість послуг компанії обласним прокуратурам зросла майже вдвічі, вказував Тука. При цьому станом на кінець 2023 року на балансі компанії було лише два основних засоби на суму 45 тис. грн, що є еквівалентом двох ноутбуків, а на кінець 2022 року вартість основних засобів складала всього 3 тис. грн.

«Компанія, яка протягом багатьох років є безальтернативним надавачем послуг техпідтримки сайтів Генеральної та обласних прокуратур і обслуговує реєстр декларацій НАЗК, має на балансі основних засобів на 45 тис. грн. У разі виникнення зобов’язань із боку „Фінпорт Текнолоджіс Інк.“ (наприклад, через невиконання умов договору) замовник послуг не зможе витребувати з компанії жодної фактичної компенсації, оскільки, окрім статутного фонду 2 млн грн (які, можливо, представлені в неліквідній формі), компанія не має інших ліквідних активів», — зазначав Тука.

Крім того, він вказував, й на інші ризики, пов’язані з обмеженими можливостями «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» оперативно реагувати на засвідчені зобов’язання в межах укладених договорів. Зокрема, в компанії нараховувалося всього 12 працівників у штаті, два — за сумісництвом, чотири — на неповному дні.

«Також привертають увагу значно нижчі за середньоринкові ставки з оплати праці для спеціалістів ІТ-галузі», — констатував Тука.

На думку колишнього очільника Луганської ОВА, все це ставить під сумнів реальну можливість компанії виконувати свої зобов’язання перед клієнтами, а «ексклюзивне партнерство» з НАЗК та прокуратурою робить власника «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» Зиновія Козицького ще й «невразливим для правоохоронних органів».

Як повідомлялось, Зіновій Козицький також є власником нафтогазового бізнесу. Він бенефіціар Асоціації «Нафта і газ України», до якої входить компанія Weatherford International, визнана НАЗК міжнародним спонсором війни у лютому 2024 року.

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