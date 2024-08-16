Компанія «Фінпорт Текнолоджіс Інк.», яка належить батькові голови Львівської ОВА Максима Козицького Зиновію Козицькому, впродовж багатьох років виграє тендери ОГП та НАЗК на створення сайтів цих державних установ. Переважна більшість торгів відбувалася на неконкурентній основі або ж компанія була єдиним учасником тендеру, вважає ексголова Луганської ОВА Георгій Тука й пояснює свою точку зору у Facebook.

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Зокрема, Тука повідомляє, що згідно з відкритими даними державних закупівель, з 2016 року «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» стала переможцем в 201 закупівлі, уклала і виконала договорів на загальну суму понад 61 млн грн.

Серед замовників послуг компанії — НАЗК, ДП «Інститут інтелектуальної власності», Генеральна та обласні прокуратури.

«Майже половина закупівель відбувалась на неконкурентній основі (закупівля в єдиного постачальника, тендер „під компанію“), в 63 тендерах з 91 конкурентної закупівлі „Фінпорт Текнолоджіс Інк.“ був єдиним учасником тендеру», — написав Тука.

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Ексчиновник звертає увагу, що, починаючи з 2019 року, «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» майже щорічно вигравала тендери створення, а згодом — на підтримку та розширення веб-порталу для генпрокуратури та обласних прокуратур, сайти яких було створено за єдиним шаблоном.

«На кінець 2023 року на балансі компанії числилось основних засобів на суму 45 тис грн, що є еквівалентом двох ноутбуків низького цінового сегменту (на кінець 2022 року вартість основних засобів складала всього 3 тис грн.», — додав Тука.

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Це, на думку колишнього очільника Луганської ОВА, унеможливлює виконання компанією своїх зобов’язань перед клієнтом, адже в разі виникнення проблем замовник не зможе витребувати з компанії жодної фактичної компенсації.

Також Тука зазначає, що НАЗК, віддавши перевагу «Фінпорт Текнолоджіс Інк.», посунуло державне підприємство, яке до цього займалося програмно-технічним супроводженням Єдиного державного реєстру декларацій — «УКРАЇНСЬКІ СПЕЦІАЛЬНІ СИСТЕМИ». При цьому у випадку обох фірм вартість абсолютно ідентичної за змістом та обсягом робіт послуги щорічно зростала на 20−30%.

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На його думку, «ексклюзивне партнерство» з НАЗК та прокуратурою робить власника «Фінпорт Текнолоджіс Інк.» Зиновія Козицького невразливим для правоохоронних органів.

«Компанія батька Львівської ОВА посідає фактично монопольне становище, стала „ексклюзивним партнером“ прокуратури та НАЗК, маючи нікчемний штат, статутний капітал та заявлені основні засоби. Фактично Козицький „прихватизував“ нехай і не понадприбуткову, проте стабільну „тему“ і роками сидить на ній. Але от біда: як тут НАЗК побачити конфлікт інтересів, якщо джерело цього конфлікту є ексклюзивним партнером самого НАЗК? І про який нагляд над дотриманням законності може йти мова, якщо талановита у всіх сферах — від нафтогазовидобування до програмування — родина Козицьких контролює електронну версію діяльності всієї системи прокуратури?» — задав питання Георгій Тука.

Нагадаємо також про звернення ветеранів війни з рф до СБУ та РНБО з проханням перевірити Козицьких щодо державної зради.

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