«Найманий вбивця» Усик і трагедія у родині Ф'юрі: боксери провели першу дуель поглядів перед боєм-реваншем (відео)

У Лондоні відбулася пресконференція, що була присвячена бою-реваншу 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) між українцем Олександром Усиком (22 перемоги, 14 з них — нокаутом), який отримав роль у голлівудському фільмі, та британцем Тайсона Ф'юрі (34 перемоги, 24 з них — нокаутом, 1 нічия, 1 поразка). Нагадаємо, що в травні Усик відправив Циганського короля в нокдаун і переміг за очками.

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Цього разу олімпійський чемпіон з України, на якого нещодавно одягли наручники в польському аеропорту, вразив присутніх, з'явившись на захід в образі найманого вбивці з серії комп'ютерних ігор Hitman. При цьому під час дуелі поглядів Олександр був сама серйозність. Не збентежили українця навіть спроби Ф'юрі залоскотати його.

До речі, Циганський король, у котрого семеро дітей, вперше розповів про трагедію, що сталася в його сім'ї напередодні травневого поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу. У його дружини Періс, яка мала народити хлопчика, стався викидень.

«Це сталося у п'ятницю, за день до бою, — цитує Тайсона Ф'юрі SkySports. — Вона була на шостому місяці вагітності. Тобто це не викидень на ранньому терміні. Їй довелося самотужки народжувати мертву дитину в той момент, коли чоловік був в іншій країні. Нічого хорошого немає в тому, щоби пройти через таке. Я не міг бути поряд з нею. І це мене засмучує. Адже з цією жінкою я прожив більше часу, ніж я прожив без неї. Дуже прикро, що саме в цей момент мене не було поряд.

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Ми вже мали викидні. Це трапляється. Чи будуть у нас ще діти? Я не знаю, чи повернулася вона до нормального життя після того, що сталося лише кілька місяців тому. Це вимагає багато часу, щоб пережити. Але вистачить про це, бо я розплачуся".

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Усик відмовився від титулу абсолютного чемпіона світу.

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Фото X Queensberry Promotions

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